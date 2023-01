Cómo convertir un celular que ya no usamos en un lector de ebooks

Clave 1: que la pantalla se mantenga encendida sin bloquearse



Clave 2: Bajar el brillo

Clave 3: Modo Lectura de Google



Clave 4: Descargar la app de Bajalibros



Cambiamos de celular o móvil cada vez con más frecuencia, sin embargo, aquellos aparatos que quedan en el rincón de algún cajón pueden ser muy útiles a la hora de la lectura. ¿Cómo? Convirtiéndolos en lectores de ebooks o libros digitales. Aunque pueda parecer una tarea compleja e intimidante, con estos simples pasos cualquiera podrá reciclar un vetusto dispositivo y darle una nueva vida.Las ventajas de leer desde un smartphone son varias. Por ejemplo, el teléfono móvil es un excelente dispositivo que permite leer en cualquier lugar y momento, viene con nosotros siempre (o casi), no pesan en comparación de los libros más extensos, no hace falta tener conexión a Internet para leer y la lista continúa.Entonces, ¿cómo lograr en simples pasos que el celular viejo sea tu nuevo dispositivo de lectura? No hace falta ser un experto en tecnología ni mucho menos. Con solo algunos ajustes básicos en la configuración del móvil sumados a la descarga de algunas de las distintas aplicaciones de lectura (como Bajalibros -donde los libros se pagan en moneda local- Goodreads, Kindle o Moon Reader) estas claves fáciles y rápidas te ayudarán a encontrar un inesperado lector de libros electrónicos donde antes solo había algo obsoleto.Esto permitirá acceder a una oferte bibliográfica que no tiene fronteras, hacerlo mucho más barato que en papel y, muchas veces, acceder a las novedades antes de que lleguen a las librerías. Es lo que ocurre en este momento con Un país bañado en sangre, el último libro del estadounidense Paul Auster.Al momento de usar el móvil con su uso frecuente, su pantalla -al igual que la de una tablet- se apaga tras pasar un corto período de tiempo. Esta configuración es de fábrica para ahorrar batería cuando el dispositivo lleva un rato sin actividad. Pero esta cuestión se vuelve incómoda al momento de la lectura.¿Cómo cambiar esta configuración? Resulta muy similar tanto para los dispositivos con sistema operativo Android o iOS (iPhone o iPad).- Ir al apartado “Configuración”- Del menú elegir la opción “Pantalla”- Elegir un tiempo mayor en “Tiempo de espera” o “Suspender después de”, para Android. Para iPhone la opción es “Pantalla y brillo” y luego “Bloqueo automático” y elegir la opción deseada.Los expertos recomiendan poco brillo en la pantalla al momento de la lectura. Este simple ajuste favorece al descanso de la visión y a no forzarla. Es importante tener en cuenta el contraste y la cantidad de tiempo frente a la pantalla.Hay que tener en cuenta que los móviles también adaptan la luz del dispositivo al ambiente o entorno en el que se encuentre. Este punto es importante ya que puede modificar la experiencia de lectura, cambiando la iluminación de la pantalla de forma repentina. Para que esto no suceda hay que desactivar el brillo automático.¿El objetivo? Leer con un brillo que sea confortable para tí. Ningún extremo es bueno. ¿Cómo hacerlo?- Ir al apartado “Configuración”- Del menú elegir la opción “Pantalla” y luego a opción “Brillo”. En iPhone también puede estar en “Pantalla y brillo”.- Desactivar el “Brillo automático” (el botón debe quedar gris y no verde).Quienes cuenten con celulares Android podrán descargar Modo Lectura, la aplicación de Google que, al instalarla, te ayudará a hacer más fácil de leer casi cualquier cosa que se muestre en el móvil, en particular las páginas web.Tras instalar la app, cualquier sitio web que visites se mostrará como si estuvieras en un lector de libros electrónicos, con la ventaja de poder cambiar el tamaño de la fuente, los colores o hacer que incluso se te lea el texto.Se trata del modo más sencillo para leer ebooks y la descarga de la app es gratuita. Una vez ajustados los pasos anteriores, la aplicación de Bajalibros (también hay otras disponibles en los distintos Stores) te ayudará a convertir tu viejo móvil o tablet en un lector de libros electrónico de bolsillo.Esta aplicación permitirá agrandar o achicar el tamaño de la letra, subrayar sobre el texto y hacer anotaciones, entre otras funciones.Bajalibro tiene una biblioteca gratuita con títulos de George Orwell, Domingo Faustino Sarmiento, Louisa May Alcott y otros grandes autores y ofrece, además, un volumen especial sobre Qatar 2002, El camino de los héroes.