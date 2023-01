Un bebé de 18 meses está en terapia intensiva tras caerse a una pileta

Un bebé de 18 meses fue internado en las últimas horas en la sala de cuidados intensivos del hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe tras haber caído en la piscina de una casa del barrio costero de Colastiné Norte. Su estado es delicado y recibe asistencia respiratoria mecánica, explicaron a Infobae fuentes del caso este domingo.



Según las primeras informaciones, el bebé ingresó al hospital pasadas las 23 de este sábado, luego de que agentes de la comisaría 28ª, situada en Los Eucaliptos al 5.700, lograran reanimarlo mediante maniobras de RCP.



El niño había sido trasladado el sábado por la noche hasta la sede policial en una camioneta Amarok en brazos de su madre. La mujer llegó tocando bocina y solicitó la ayuda de la Policía. Desesperada, contó que su hijo se había caído en una pileta de natación y que no reaccionaba.



En la comisaría local, una mujer policía logró reanimar al niño, quien fue derivado al hospital de la vecina ciudad de Rincón, donde fue estabilizado y, posteriormente, trasladado hasta el hospital de Niños de Santa fe en una ambulancia del servicio provincial 107 que fue custodiada por la Policía.



Según la agencia de noticias Télam, voceros de ese centro asistencial, el principal de la zona centro-Norte de la provincia, indicaron que el niño se encontraba en la sala de cuidados intensivos con pronóstico reservado. En diálogo con Infobae, fuentes del caso ampliaron: “Llegó con signos de ahogamiento al hospital. Su estado es delicado y tiene asistencia respiratoria mecánica”.



El caso ocurre apenas dos días después de que un niño de 2 años que había caído a la pileta de una vivienda en la localidad cordobesa de Villa de las Rosas el jueves pasado muriera en el Hospital de Niños de la capital, a donde había sido trasladado de urgencia, informaron fuentes médicas.



La víctima forma parte de una familia de la localidad bonaerense de José C. Paz que se encontraba veraneando en el Valle de Traslasierra, según la investigación. Al parecer, en un descuido de un pariente que estaba a su cargo, el niño cruzó un cerco y cayó a la pileta de un vecino.



“La mamá preparó a los niños para ir al río y se entró a duchar cinco minutos y cuando sale se dan cuenta de que el niño no estaba. El padre sale a buscarlo en el auto, se va a la Policía y luego lo observa en la pileta del vecino, justo en ese momento pasaba un efectivo de la ETAC que comienza con la reanimación, hasta que llega la ambulancia de Bomberos y se lo traslada al hospital”, contó en Radio Verdad el comisario Mayor Gabriel Díaz.



Tras pasar las primeras horas en el hospital zonal, por la gravedad del cuadro se decidió trasladarlo el viernes pasado a Córdoba, a un centro de salud de mayor complejidad, pero la recuperación no fue la esperada y falleció pasado el mediodía.