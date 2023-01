Se vive la Fiesta de la Playa de Villa Urquiza

Este sábado 21 de enero se revive la tradicional y convocante Fiesta de la Playa en Villa Urquiza, departamento Paraná, cuyas actividades se concentran en el predio del Complejo del Camping-Balneario y que tendrá diferentes alternativas para disfrutar en familia y con amigos.En este sentido, un joven oriundo de la ciudad de Paraná le mencionó a Elonce sus sensaciones: “La estamos pasando lindo y en grupo, en total somos 10. Llegamos ayer por la noche”.En tanto, otra joven señaló que “el lunes llegamos a la playa y estamos en una casa-quinta. Me anoté para el desfile de esta noche”. Y añadió: “Elegí Villa Urquiza porque vengo desde que soy chica y los invité a mis amigos del barrio para que vengan”.“Llegamos el jueves a las 8. Me gusta un montón y vine entre tres o cuatro veces”, mencionó un joven de la provincia de Santa Fe.“Vine con tres amigos y somos de Paraná. Llegamos ayer a la quinta de un amigo para disfrutar”, dijo un joven de la capital entrerriana.“Ayer el agua estaba tibia, pero ahora está bien. Vine con un amigo del gimnasio y llegamos hace una hora. Nos quedamos a la fiesta. Creo que para las 19 o 20 va a estar lleno”, expresó un joven de la ciudad de Paraná.Cabe aclarar que las entradas para este sábado tienen un costo de 1000 pesos para residentes de Villa Urquiza y 1500 pesos para no residentes. Desde el domingo se cobran 300 pesos a mayores de 10 años.