El entrerriano Tomás Clivio se llevó el Triatlón de La Paz

Video: Los participantes están en la largada a la espera de comenzar la carrera

Triatlón Infantil

La gente le pone color al Triatlón

El dato de color en la competencia

Video: Se largó la 38º edición del Triatlón de La Paz

Castañeda toma la delantera

Castañeda, el sanjuanino que se llevó la competencia

Video: Thomas Castañeda se llevó la victoria en la categoría juvenil del Triatlón de La Paz

El testimonio del ganador

Brenda Rosso, la más destacada entre las mujeres

Ailén González, la distinción de La Paz

Comenzó la segunda competencia del Triatlón

Tomás Clivio se escapó en la punta

De tal palo, tal astilla

La palabra del ganador en caballeros

“Pipi” Rivero, la triunfadora en damas

Video: María Victoria "Pipi" Rivero fue la vencedora en las damas

El Triatlón Internacional de La Paz es la prueba triatlética más importante y convocante del país. Tiene tramos de natación, ciclismo y pedestrismo. Este sábado participaron las categorías principales, mientras que el viernes corrieron los más chicos.Más de 900 participantes le hicieron frente a la competencia desde las 15hs y agradecieron el alivio que trajeron las lluvias, ya que la temperatura bajó y es ideal para realizar actividad física. Los atletas debieron afrontar la fecha más grande y antigua de Sudamérica, la más representativa de Entre Ríos y a nivel nacional.Desde hace algunos días, la ciudad recibe la visita de cientos de personas de todo el país y del mundo que se van preparando para vivir una de las competencias más lindas.La Paz se vistió de fiesta durante toda la jornada. Los vecinos se acercan a la zona del puerto para apoyar a los atletas. En el recorrido, muchos salieron a la calle con mangueras y baldes para refrescar a los participantes que pasan por sus casas durante el recorrido.Este viernes se corrió el Triatlón Infantil, con la participación de 131 niños de distintos lugares de la provincia, de Argentina y de Uruguay y de Paraguay. Conrado Berón, miembro de la organización, contó acerca de la jornada y de lo que se viene el sábado.En principio, aportó del triatlón infantil: "Muchos chicos entrerrianos participaron de entre 6 y 15 años. Fue un espectáculo fantástico que se desarrolló con normalidad. El calor fue un factor pero todos los chicos terminaron bien. La meta es llegar, hay chicos que entrenan todo el año para esta carrera", aseguró aMucha gente se acercó bajo un incipiente sol a disfrutar de la nueva jornada de la competencia paceña. Alrededor de la pista, solamente unas vallas logran distanciarlo de los atletas que van en búsqueda de la victoria.Al mismo tiempo, una persona discapacitada en sus piernas tampoco perdió la posibilidad de formar parte de la competencia. Lo hizo con una silla de ruedas que lo acompañó a realizar un largo trecho, además de estar presente en el agua durante los primeros kilómetros.Hasta el momento, el líder de la competencia es Thomas Castañeda Maldonado, clase 2004, que va en búsqueda de hacer historia en el país.Entre sus sueños, destacó que desea ganar algún día un Juego Olímpico: “Ese es uno de mis sueños, porque el otro es vivir y competir en Europa. En Argentina hay un excelente nivel, pero en Europa eso se potencia por la preparación física que tienen”.A pesar de haberse acortado la distancia entre líder y escolta, Thomas Castañeda fue un justo vencedor de la competencia. Logró sacarle pocos segundos al segundo de la competencia."La verdad es que me da muchísima alegría todo el aliento que da la gente. Parte del sentimiento que tengo es gracias a ellos porque dan el calor todo el tiempo.Además de la consagración de Castañeda, Brenda Rosso tuvo una cuota de inspiración al ser la primera mujer en arribar a la meta. Dos personas de la organización la esperaron con la cinta en la línea de llegada. Hasta hubo un competidor que se detuvo para que disfrute su momento.Una de las situaciones más increíbles que se vivieron en la primera competencia fue la posibilidad de ver a una joven competidora paceña llamada Ailén González ser la segunda mujer en arribar a la línea de meta.Tras la competencia de los juveniles, los caballeros y damas comenzaron a tener su competencia hace algunos minutos. La largada se hizo desde Paraje Barranca Negra.Hasta el momento, la competencia va muy reñida durante los primeros kilómetros y hay varios participantes que están en la pelea por el triunfo en la 38º edición.Hay mucha gente que no se despegó en ningún momento de sus lugares para ver cómo los corredores tienen una dura exigencia física en las tres disciplinas que posee el triatlón.Flavio Morandini, Matías Campi, Tomás Clivio y Tadeo Baruffato son los competidores que han conseguido sacar una diferencia abismal de cara a los últimos 20 kilómetros. Se prevé un final muy parejo para llegar a la línea de meta.Un entrerriano, escapado em el pedestrismo, es quien domina la competencia a falta de pocos kilómetros para llegar a la meta. Mucha gente le da mucho aliento para que se lleve el triunfo.Tal cual sucedió con su padre hace 29 años, hoy su hijo Tomás Clivio logró vencer en el Triatlón de La Paz en la categoría de caballeros. Le sacó una gran ventaja a Flavio Morandini, que sufrió el desgaste en los últimos kilómetros.1-(de Victoria)2- FLAVIO MORANDINI3- JUAN CARLOS LUQUI (de La Paz)4- TADEO BARUFFATO5- LUCIANO CUENCA6- ALEJANDRO BULACIO SFRISO7- KEVIN GIMENEZ (de La Paz)8- MAXIMILIANO CAINO (de La Paz)9- MATEO CORIA (de Libertador San Martín)10- EDUARDO NADIR ENRIQUE BACA PAUNEROTomás Clivio habló con las cámaras dey profundizó sobre su éxito:Además, admitió estar feliz de “seguir los pasos de mi padre (Víctor)”. En esa línea, sumó: “No sé si estoy a su altura, pero trato de hacerlo”.Consultado sobre lo sucedido el año pasado, el oriundo de Victoria resaltó: “El deporte es así, se puede ganar, segundo, quinto”. En ese sentido, afirmó que “hay que saber aprender de los errores, tratar de corregir en lo que uno estuvo mal y seguir para adelante”.Por otro lado, realizó un análisis de la carrera:Sobre la recompensa de ganar en La Paz, Clivio manifestó: “La verdad es que uno lo busca todos los años. Hay que venir y hacer lo mejor posible. Es algo muy especial ganar esta carrera”.La entrerriana hizo un gran trabajo y fue la primera mujer en conseguir superar la línea de meta. Junto a Elonce, valoró el trabajo:“La carrera fue bastante parejita. Salí junto a una chica de Tucumán del agua, pedaleamos juntas y era ver quien se bajaba, quien tenía más piernas para hacer la parte pedestre”. Además, añadió que “es larga” la competencia y que “tuvo mucha cabeza” cuando agarró la punta en el kilómetro dos.“Los barrios es lo mejor que hay en La Paz. En una parte estaban con música en vivo y con el poquito de energía que me quedaba levanté los brazos, aplaudí y la gente enloqueció”, resaltó sobre el rol de la gente en las calles.