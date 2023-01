Se realizará el Triatlón Internacional de La Paz: Elonce transmite en vivo

Categorías que participan este sábado

La 38º edición del Triatlón Internacional de La Paz, comenzará este sábado 21 de enero a las 15 horas. El recorrido abarca el río Paraná, el puerto y las calles de la ciudad paceña, donde más de mil triatletas se darán cita.transmitirá en vivo.A su vez, este viernes se corrió el Triatlón Infantil, con la participación de 131 niños de distintos lugares de la provincia, de Argentina y de Uruguay y de Paraguay. Conrado Berón, miembro de la organización, contó acerca de la jornada y de lo que se viene el sábado.En principio, aportó del triatlón infantil: "Muchos chicos entrerrianos participaron de entre 6 y 15 años. Fue un espectáculo fantástico que se desarrolló con normalidad. El calor fue un factor pero todos los chicos terminaron bien. La meta es llegar, hay chicos que entrenan todo el año para esta carrera", aseguró a Elonce.Desde la organización aseguraron que para esta jornada se espera a más de 900 triatletas de todo el país y países sudamericanos.SPRINT-Edades: 18 a 70 y + años-Categorías: A, B, C, D-Largada: aprox 15 hs-750m-20km (bicicleta fina)-5kmM.T.B-Edades: 18 a 70 y + años-Categorías: A, B, C, D-Largada: aprox 15 hs-750m-20km (bicicleta M.T.B, rodados 26 o 29)-5kmPARATRIATLÓN-Categorías: PTWC, PTS, PTVI-Largada: aprox 15:15 hs-750m-20km-5kmJUVENILES-Edades: 14 a 19-Categorías: MENORES A, JUNIORS A, JUNIORS B-Largada: aprox 15 hs-750m-20km (solo bicicleta fina)-5kmESTANDAR-Edades: 19 a 70 y + años-Categorías: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K-Largada: aprox. 16 hs-1.5km-40km (bicicleta fina)-10km