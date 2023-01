Video: Bajo la lluvia, fanáticos esperaron a Abel Pintos en Concepción del Uruguay

La tercera noche de la fiesta de la Playa de Concepción del Uruguay estuvo por varias horas en pausa por las condiciones del tiempo.Este viernes por la noche el número central era Abel Pintos, quien siempre convoca a miles de fanáticos. Muchos llegaron temprano con su sillón y se instalaron en el predio, pero los sorprendió una copiosa lluvia.Algunos se resguardaron en la zona de baños y otros se quedaron bajo la lluvia, con pilotos, sombrillas y paraguas.“No nos importa nada, vinimos contra todo pronóstico. Siempre lo seguimos, sus temas. Somos de Concepción del Uruguay. Hacemos fuerza para que su show se haga”, dijo una mujer aOtra fanática señaló que “nos quedamos firmes, mi mamá nos trajo abrigos para todos así se hace un poco mejor la espera”.Una mujer aseguró que lo sigue a cada show que Abel da. “Todos los años lo veo en Concepción del Uruguay, lo fui a ver a Teatro Ópera, lo fui a ver al último show que hizo en Argentino Juniors, lo vi en mi ciudad Gualeguaychú la semana pasada y ahora vengo. Me empapé con la lluvia, pero lo amo, me encantan las canciones, es maravilloso”, comentó y mostró su cartel para el artista.Asimismo, en el sector del escenario, muchos fanáticos esperaban bajo la lluvia. “Soy de Concepción, me pone feliz verlo cantar, siento alegría cuando lo veo”, dijo.Otra fanática dijo que "el año pasado nos pasó lo mismo en este mismo lugar, pero acá estamos, esperándolo. Nos encanta la canción Juntos".Estela tiene 70 años y es de Quilmes, provincia de Buenos Aires. “Traje piloto, campera, el termo, el mate, el sillón, paraguas. Espero que Abel venga, sino sufrimos por no verlo”, dijo aComentó que “cuando hace recitales en Buenos Aires siempre está lleno. Por el coronavirus a mi mucho no me quieren llevar. Acá al aire libre en Entre Ríos puedo, es más fácil”.“Yo a Abel lo sigo desde que empezó, a veces me enojo porque me cambió el tono de las canciones. Antes era más folclore. Desde que tuvo a su bebé, su amor, es más romántico, la vida cambia y él también, pero su voz es única”, comentó.Aseguró que “mi hija vio que estaba en Entre Ríos, dijimos vamos a Gualeguaychú, después al recital de Abel y después seguimos para Concordia. Vinimos más por el recital”.“Él es divino, me encanta y su ternura me mata”, finalizó.