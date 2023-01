Bajo la lluvia, fanáticos esperan a Abel Pintos en Concepción del Uruguay

Video: Bajo la lluvia, fanáticos esperaron a Abel Pintos en Concepción del Uruguay

La tercera noche de la fiesta de la Playa de Concepción del Uruguay está en pausa por las condiciones del tiempo. En las últimas horas llovió en la ciudad y eso complicó el normal desarrollo de las actividades.Esta noche el número central es Abel Pintos, quien convoca a miles de fanáticos. Muchos llegaron temprano con su sillón y se instalaron en el predio, pero los sorprendió una copiosa lluvia.Algunos se resguardaron en la zona de baños y otros se quedaron bajo la lluvia, con pilotos, sombrillas y paraguas.“No nos importa nada, vinimos contra todo pronóstico. Siempre lo seguimos, sus temas. Somos de Concepción del Uruguay. Hacemos fuerza para que su show se haga”, dijo una mujer aOtra fanática señaló que “nos quedamos firmes, mi mamá nos trajo abrigos para todos así se hace un poco mejor la espera”.Una mujer aseguró que lo sigue a cada show que Abel da. “Todos los años lo veo en Concepción del Uruguay, lo fui a ver a Teatro Ópera, lo fui a ver al último show que hizo en Argentino Juniors, lo vi en mi ciudad Gualeguaychú la semana pasada y ahora vengo. Me empapé con la lluvia, pero lo amo, me encantan las canciones, es maravilloso”, comentó y mostró su cartel para el artista.Asimismo, en el sector del escenario, muchos fanáticos esperaban bajo la lluvia. “Soy de Concepción, me pone feliz verlo cantar, siento alegría cuando lo veo”, dijo.Otra fanática dijo que "el año pasado nos pasó lo mismo en este mismo lugar, pero acá estamos, esperándolo. Nos encanta la canción Juntos".Estela tiene 70 años y es de Quilmes, provincia de Buenos Aires. “Traje piloto, campera, el termo, el mate, el sillón, paraguas. Espero que Abel venga, sino sufrimos por no verlo”, dijo aComentó que “cuando hace recitales en Buenos Aires siempre está lleno. Por el coronavirus a mi mucho no me quieren llevar. Acá al aire libre en Entre Ríos puedo, es más fácil”.“Yo a Abel lo sigo desde que empezó, a veces me enojo porque me cambió el tono de las canciones. Antes era más folclore. Desde que tuvo a su bebé, su amor, es más romántico, la vida cambia y él también, pero su voz es única”, comentó.Aseguró que “mi hija vio que estaba en Entre Ríos, dijimos vamos a Gualeguaychú, después al recital de Abel y después seguimos para Concordia. Vinimos más por el recital”.“Él es divino, me encanta y su ternura me mata”, finalizó.Gastón Izaguirre, uno de los organizadores, dijo aque “el escenario se pausó por la lluvia. Se priorizará el show de Abel Pintos. Cualquier reprogramación de los artistas anfitriones la podemos hacer luego sin problemas”.“Abel hizo la prueba, está todo técnicamente preparado. Como había probabilidad de lluvias todos los equipos están resguardados. Por una cuestión de seguridad necesitamos que pare la lluvia”, comentó.Asimismo, remarcó que “queremos que el espectáculo se realice y avisaremos con tiempo para que la gente vuelva al predio. Si se detiene la lluvia podremos trabajar y ver otros tiempos. Esto se hace habitualmente cuando pasa algo así”.“Como en muchas ciudades cercanas llovió pero ya paró, eso nos da esperanzas de que en unas horas pueda parar esta lluvia. Debe parar para que sea seguro. Si empieza el show y luego llueve quizás se continúe porque los equipos están preparados para aguantar una leve lluvia”, remarcó.Si la noche se suspende “la idea es reprogramar. Una vez tomada la determinación hay que trabajar con la producción de Abel Pintos para ver esa opción. Veremos qué agenda tiene, hay que garantizarle que esté todo dispuesto para que venga”.Comentó que Abel salió a pasear por Concepción del Uruguay y se sacó fotos con los fanáticos.