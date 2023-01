Alertas por tormentas en nueve provincias: incluye a gran parte de Entre Ríos

Paraná Una jornada agobiante y cómo la viven quienes trabajan en la calle

Nueve provincias y la ciudad de Buenos Aires se encuentran bajo alertas naranja y amarilla por tormentas, con una precipitación acumulada prevista entre 30 y 60 milímetros, fuertes ráfagas y granizo en algunas localidades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Las tormentas en estas localidades del centro y sur del país "podrán estar acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos".Asimismo, el SMN recomendó para las zonas afectadas no sacar la basura ni objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.Según el reporte diario del SMN, gran parte de Córdoba está bajo alerta amarilla, mientras que en algunas localidades del este provincial se esperan tormentas de mayor intensidad.El alerta naranja rige también para el norte de La Pampa y sur de Santa Fe, mientras que en otros departamentos de ambas provincias hay alerta amarilla por tormentas.La ciudad de Buenos Aires, La Plata y localidades del este y sur bonaerense se encuentran bajo alerta amarilla, mientras que los departamentos del centro y oeste de la provincia están bajo alerta naranja.El organismo indicó que en las localidades donde rige la alerta naranja se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados "de forma localizada".Se espera la caída de entre 20 y 45 mm, en estas zonas de la costa, pero estas marcas pueden ser superados en forma puntual.Desde el Municipio de General Pueyrredon se indicó que ante cualquier dificultad "los vecinos y turistas se podrán comunicar telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos)".