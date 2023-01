Video: Turistas y uruguayenses disfrutan de las bondades de la playa Paso Vera

Sol, calor y playa

Sector de camping

Concepción del Uruguay es uno de los destinos más elegidos de la provincia para vacacionar en verano debido a sus hermosas playas de aguas transparentes y tranquilas. El hermoso paisaje invita turista a disfrutar del río Uruguay en su máximo esplendor.Este viernes, Elonce recorrió el balneario Paso Vera, ubicado a unos cinco kilómetros del centro de la ciudad en la zona norte de Banco Pelay y cuenta con una reserva natural.Paso Vera es otro de los balnearios que distingue a la ciudad. Mantiene las características de arena blanca y playa de extensión generosa, más de dos kilómetros, y se confunde en el territorio de un área natural protegida, en la que se pueden realizar paseos y observar una variada avifauna autóctona.Una mujer que disfrutaba de un trago en la playa reveló a Elonce, que estaba de vacaciones y viajó desde Suiza para visitar a sus amigas.“Viví un tiempo en Concepción del Uruguay y cada vez que puedo viajo”, expresó al mencionar que “la playa esta hermosa, vengo visitar a amigas y me siento como en casa”.En tanto, una de sus amigas expresó que “es una alegría poder disfrutar de nuestra ciudad y sus atractivos: la playa es muy linda, las propuestas nocturnas siempre suman y el ambiente es genial”.Una familia proveniente de Campana, Buenos Aires, también disfrutaba de la arena y el río. “Venimos todos los años, es muy tranquilo y es muy seguro para los niños”.“Disfrutamos mucho de la tranquilidad, tomamos mates, después algo fresco y vamos pasando el día”, valoró una mujer de La Plata.“Nunca imagine que en Entre Ríos había playas tan hermosas y con el agua cristalina”, expresó un hombre al destacar que “ahora es un destino al que vamos a volver”“Lo más lindo que tenemos en Concepción del Uruguay son las playas”, dijo una mujer.“El río Uruguay está bajo y es la primera vez en la temporada que emergieron los bancos de arena”, dijo un guardavida al asegurar que no recomiendan que las personas vayan caminando desde la orilla hasta los bancos de arena.El joven detalló que hace siete años que trabaja como guardavidas y destacó que el “trabajo es intenso, pero se disfruta”Por su parte, una pareja oriunda de Victoria contó que lo más lindo es el agua, “tibia, pero refresca”, dijo la mujer al asegurar que con su novio año a año eligen Concepción del Uruguay.La playa cuenta con un sector de camping, para carpas y casas rodantes, vestuarios y duchas exclusivas, parrillas, enfermería y proveeduría. Muchas son las familias que eligen este sector para almorzar, recargar energías y después de un momento volver a la arena.“La sombra es ideal, comes algo rico y descansas del sol”, expresó un hombre al ponderar el ambiente familiar que se vive en Concepción del Uruguay.“Somos un grupo de familias que vivimos para disfrutar de la Fiesta de la Playa y la naturaleza”, dijo un hombre,Por su parte, una mujer oriunda de Lucas González, señaló que fue hasta Concepción del Uruguay con su esposo, su hija y el novio de ella. “Estamos descansando, comiendo cosas ricas, disfrutando del sol y compartiendo con amigos”.