Cliente se quejó de los precios y desde la pizzería le propusieron un desafío

Hoy nos escribió Claudio y le tuvimos que dejar algunas cosas en claro.

Claudio piensa que la pizza se hace con agua y harina.

Claudio está equivocado. Pero bueno, que sea feliz. pic.twitter.com/Vu2dEuL9f8 — Via Apia (@ViaApiaPizzeria) January 20, 2023

Una tradicional pizzería rosarina le propuso un original juego a un cliente que se quejó del precio de uno de los típicos productos del local ubicado en avenida Pellegrini: si lograba hacer en una hora y solo con agua y harina una pizza podría comer gratuitamente en el local durante toda la vida.Al hombre en cuestión el valor de una pizza le pareció excesivo e hizo público su malestar en las redes sociales. "La pizza no deja de ser agua con harina. $2000 por persona me parece un robo a mano armada", escribió el usuario -identificado como Claudio- en su cuenta de Twitter.Desde la pizzería, que tiene una trayectoria de casi 60 años, acusaron recibo del reclamo y en lugar de enojarse eligieron proponerle un original juego al ofuscado cliente. El premio, casi una obviedad: pizza gratis de por vida siempre y cuando cumpliera con ciertos requisitos."Claudio, te proponemos un juego y si ganás te regalamos pizzas de por vida. Sí, sí, lo que leíste, pizza gratis de por vida. Ahí van las reglas:- "Esta noche pasate por el local, te vamos a dejar 1 kilo de harina y 1 litro de agua a tu nombre".- "Te damos 1 hora para que hagas la pizza que quieras y si te sale, nosotros cumplimos con la promesa".- "Hay solo algunas condiciones. Vas a tener que hacer las pizzas solo con harina y agua y sin sumar otro ingrediente".- "Tampoco podés gastar en empleados, leña, luz o gas. Si te da calor vas a tener que tomar agua natural, xq no podés usar heladeras para tener el agua fría. Y nada de ponerle salsa o muzzarella, dijiste harina y agua".- "Ni se te ocurra construir un local y mantenerlo 58 años o comprar un horno".- "Perdón si parece que te respondimos mal, pero hace 58 años que hacemos la mejor pizza del mundo, y el tema nos pone sensibles. Si querés conocer cómo hacemos nuestras pizzas y porqué valen lo que valen, te invitamos a conocer nuestra empresa cuando quieras. Saludos Claudio, nos vemos!" (La Capital)