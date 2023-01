Investigador del Conicet sobre la sequía y los ríos: “no hemos visto lo peor”

Sequía a nivel global

Ríos secos

Peces en riesgo rojo

El Investigador Principal de CONICET, Juan José Neiff, se refirió al drama de la sequía que golpea a gran parte del área central del país. Advirtió que esta situación podría agravarse y mejoraría recién hacia el mes de abril.El especialista reflexionó sobre el impacto de la sequía histórica que atraviesa la región. “Esto es comparable con las enfermedades crónicas, cuando las enfermedades crónicas van produciendo efectos acumulativos, uno no se da cuenta hasta que llega a la etapa crítica, acá no hemos superado todavía a la etapa crítica”, remarcó.El investigador del CONICET y Ex director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL), habló con Radio Dos y sostuvo que "es de nivel planetario", aseguró.Al respecto, explicó que “lo que está ocurriendo, no es solo en la Cuenca del Plata, sino que es una sequía que se está dando a nivel planetario, que tiene que ver con una menor cantidad de radiación que está produciendo el sol, que no es constante”, afirmó.Neiff advirtió que "tenemos una perspectiva muy poco favorable" y resaltó que la bajante de los ríos, “viene para quedarse, realmente, la vamos a tener posiblemente, durante todo este año”, anticipó.Sobre los efectos de la misma y los problemas que ocasiona, el investigador remarcó: "todavía no hemos visto lo peor".“Ya van 3 años en donde no tenemos reclutamiento de peces, porque al estar el río encajonado y con aguas bajas, no hay desborde en las lagunas y bañados. Es decir, que estamos en un período de achicamiento de la población de peces”, avizoró el investigador del Conicet.