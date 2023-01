Covid-19: aseguran que las vacunas evitan complicaciones en el embarazo

Un estudio de Oxford realizado en 41 hospitales de 18 países reveló que las vacunas disminuyen complicaciones en mujeres y personas gestantes contra la variante Ómicron, y embarazadas no vacunadas tienen mayores riesgos, informó el Ministerio de Salud bonaerense.Se trata del estudio "Intercovid 2022", publicado por la Universidad de Oxford, en la revista científica The Lancet, evaluó el impacto de la variante Covid-19 Ómicron en los resultados maternos y neonatales.Los resultados demostraron que las personas embarazadas, vacunadas y preferiblemente con la dosis adicional de refuerzo, estaban "adecuadamente protegidas" contra los síntomas y las complicaciones graves de Covid-19 Ómicron, y tenían "un riesgo muy bajo" de ingreso a unidades de cuidados intensivos.La variante Ómicron durante el embarazo se asoció con un mayor riesgo de morbilidad materna, complicaciones graves del embarazo e ingresos hospitalarios y a unidades de cuidados intensivos, especialmente entre las mujeres sintomáticas y no vacunadas, y en particular, el riesgo de preeclampsia (presión arterial alta y signos de daño hepático o renal que puede ocurrir en las mujeres después de la semana 20 de embarazo) aumentó entre las mujeres con síntomas graves. Las mujeres obesas o con sobrepeso con síntomas graves presentaban el mayor riesgo de morbilidad materna y complicaciones graves."En este sentido, es importante que sigamos protegiendo a las personas gestantes completando las dosis y refuerzos recomendados¨, remarcó.La red mundial de hospitales coordinada por el Instituto de Salud Materna y Perinatal de Oxford (OMPHI) realizó el estudio entre el 27 de noviembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, periodo durante el cual Ómicron fue la variante predominante y se evaluó la eficacia de la vacuna contra esta variante.El informe sostiene que las vacunas de ARNm fueron las más eficaces para prevenir los síntomas y las complicaciones graves del Covid-19 Ómicron, aunque las vacunas de vectores virales con una dosis de refuerzo también proporcionaron una protección adecuada, durante al menos 10 meses después de la última dosis.Por su parte, el profesor de Medicina Perinatal de la Universidad de Oxford, José Villar, codirector del estudio Intercovid 2022, afirmó que han "proporcionado información sólida y basada en evidencias sobre el aumento del riesgo de Covid-19 Ómicron durante el embarazo de sufrir complicaciones maternas severas, especialmente entre las mujeres sintomáticas y las que no estaban vacunadas"."Nuestro estudio indica claramente la necesidad de un esquema completo de vacunación durante el embarazo, y con una dosis refuerzo, para proporcionar protección durante al menos 10 meses después de la última dosis. Los servicios prenatales de todo el mundo deberían esforzarse por incluir la vacunación contra Covid-19 en la atención rutinaria de las mujeres embarazadas", sostuvo.El profesor de Medicina Fetal de la Universidad de Oxford, Aris Papageorghiou, codirector de la investigación, afirmó que "aunque la variante Ómicron puede ser menos dañina que las anteriores variantes en la población general, la de mujeres embarazadas no vacunadas en todo el mundo siguen teniendo un alto riesgo de complicaciones"."Dado que es imposible predecir quiénes desarrollarán síntomas o complicaciones graves, se requiere una vacunación completa y universal durante el embarazo", expresó. Fuente: (Télam)