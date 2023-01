Furor por los trenes en Rosario con pasajes agotados hasta fines de marzo

Foto 1/2 Furor por los trenes en Rosario Crédito: La Capital Foto 2/2 Furor por los trenes en Rosario Crédito: La Capital

Los bolsos, las heladeritas y las reposeras copan la Estación Rosario Norte en plena temporada. Los trenes que parten de la ciudad hacia Buenos Aires, Córdoba y Tucumán tienen ocupación plena y el movimiento de gente no da tregua. Trenes Argentinos confirmó que no hay disponibilidad hasta fines de marzo y que los servicios de larga distancia parten con todos los asientos ocupados.



Son muchos los que eligen viajar en tren hacia sus destinos de vacaciones. El principal motivo es el precio accesible en comparación con colectivos de larga distancia. De Rosario parten servicios a Retiro todos los días, a Tucumán miércoles y domingos, y a Córdoba jueves y domingos. Cientos de personas pasan tanto por la estación del norte como por la del sur rumbo a sus vacaciones.



El público es diverso. Además de las familias, hay muchas parejas, grupos de amigos y personas solas que eligen viajar en este medio de transporte. Un rato antes de que llegue el tren aumenta la circulación en la Estación Rosario Norte, que trabaja de 7 de la mañana a 3 de la madrugada. La fila se arma rápidamente y la ansiedad va en aumento. Una de las empleadas de la boletería contó que el “movimiento es incesante” y que lunes y viernes son los días más agitados.



La mayoría de los viajeros va rumbo a sus vacaciones, en alguno de los tres destinos que parten desde Rosario. La venta de pasajes para esta temporada largó el pasado 12 de noviembre y rápidamente la demanda superó las expectativas. Algunos prefirieron la comodidad de comprar los boletos de manera online, principalmente los más jóvenes, mientras que otros se acercaron personalmente a las estaciones. “Año tras año se repiten las filas”, recordó la empleada.



Si bien todos los servicios tienen ocupación plena, queda una última opción para aquellos viajeros más improvisados. La implementación de la confirmación de viaje, a partir de diciembre, permite que muchas veces se liberen asientos entre las 48 y 24 horas previas a la partida del servicio. El objetivo es evitar que queden asientos vacíos, algo que pasaba con bastante frecuencia, y que todos los que quieran viajar puedan ocupar los lugares de quienes cancelaron.



La confirmación se puede hacer en este link, llamando al 0800-222-8736, en boleterías o descargando la nueva app Confirmá tu viaje, disponible para Android y IOS.



Furor por los rieles

La organización no gubernamental (ONG) Amigos del Riel celebró que los trenes que parten de la ciudad vayan llenos. En diálogo con La Capital, señalaron que “el tren es un medio de transporte muy limpio, lindo y seguro”. Según explicaron, el fenómeno de los pasajes agotados se relaciona directamente con el costo del boleto. Muchas personas prefieren viajar un par de horas más y ahorrarse unos pesos.



Sin embargo, la asociación de fanáticos resaltó que es necesario reducir el tiempo de viaje, sumar servicios por semana y ofrecer un menú más completo en el coche comedor. Según precisaron, hoy solo ofrecen sándwiches y galletitas y ningún plato caliente.



Sobre la velocidad, Mariano Antenore cuestionó: “Viajar en tren es más seguro y cómodo, implica mucho menos peligro que ir en ómnibus por la ruta. Pero hay que brindar condiciones técnicas que hoy Ferrocarriles Argentinos no ofrece”.



En ese sentido, explicó que para lograr esto, los servicios deben circular a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Actualmente la velocidad promedio entre Rosario y Tucumán es de 30 kilómetros por hora por el estado de las vías. “Las vías siguen concesionadas a una empresa de cargas, que prioriza el tráfico de sus propios trenes por sobre los de pasajeros. Eso debería cambiar”, concluyó.



Precios y servicios

Quienes tengan flexibilidad en el calendario para vacacionar, pueden ir chequeando la página oficial y, con suerte, encontrarán algún asiento libre para viajar en lo que queda de enero, febrero y marzo. Se pueden comprar de manera online o en las boleterías, con todos los medios de pago.



El tren de Rosario a Tucumán sale los días miércoles y domingos. De la Estación Rosario Sur parte a las 2.36 de la mañana y de Rosario Norte a las 3.30. El costo de los pasajes es de $2.510 en primera y $3.010 en pullman.



El servicio a Córdoba sale los días jueves y domingos. De la Estación Rosario Sur parte a las 16.56 y de Rosario Norte a las 17.58. El costo de los pasajes es de $1.150 en primera y $1.380 en pullman.



A Buenos Aires es posible viajar todos los días. El tren sale de la Estación Rosario Norte 2.48 y de Rosario Sur a las 3.33. El costo de los pasajes es de $1.420 en primera y $1.700 en pullman.



En tanto, desde diciembre los fines de semana circula un tren expreso, también a Buenos Aires. Este sale de la Estación Rosario Norte a las 16.26 y de Rosario Sur a las 17.11. El costo de los pasajes es el mismo. (La Capital)