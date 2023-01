Aduana detectó otro caso de "alquiler de cautelares"

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP detectaron una maniobra de "alquiler de cautelares" para la importación de telas:(hoy SIRA).Lo llamativo es queque es objeto de la investigación de la Aduana, originalmenteEn total,, las cuales involucran un total de 10.200 rollos de telas, que equivalen a 320 toneladas de mercadería, por un valor de aproximadamente 550 mil dólares.Además, laEl Director General de Aduanas, Guillermo Michel, señaló: “La Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también desarticular maniobras mediante las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera irregular y engañando al Estado”.Cabe destacar, el dictado de una medida cautelar procura la defensa de un derecho personal e individual y una actividad jurisdiccional —pero este caso concreto ha hecho de ello una ficción. Por ello, la Aduana está trabajando en la aplicación de la sanción establecida en el art. 965 del Código Aduanero, que implica el decomiso de la mercadería.La mercadería fue comprada en Asia y rotulada con la leyenda de la firma Harlye S.A. Tras pasar la verificación física en el ingreso a la Argentina, la empresa aportó una declaración jurada para reetiquetar las telas, ya que no cumplía con los requisitos necesarios para importar. La nueva denominación, Tela 770 SRL, corresponde a una firma que obtuvo una medida cautelar un mes antes, lo que le permitió ingresar la mercadería al país sin regulación fiscal y accediendo a divisas a valor oficial. La venta entre las empresas, según Michel, se concretó en zona primaria aduanera, por lo que se encontraba excenta de impuestos al no estar dentro del territorio argentino.Por su parte, el administrador federal Carlos Castagneto marcó: “Los productos que están acá pretenden ingresar a la Argentina esquivando la normativa vigente y utilizando triquiñuelas judiciales. Estamos realizando un trabajo intenso, como no se venía haciendo antes: conformamos un equipo que trabaja en conjunto, articulando con la Dirección General de Aduanas, la DGI y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, el Ministerio de Economía y el Banco Central.El objetivo del nuevo sistema, que ya lleva unos meses funcionando, nos permite tener mayor control y trazabilidad en tiempo real, fue frenar aquel “festival de importaciones” que advirtió el año pasado Cristina”.Por su parte, Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación ProTejer, afirmó: “Desde la industria textil y ProTejer apoyamos las iniciativas que impliquen un Estado presente y activo. La Aduana está demostrando que está a la altura de las circunstancias, con una actividad incesante y contundente. Crecer y desarrollarse no es fácil, pero sí posible, si todos colaboramos en estas políticas de control y acciones rápidas“.El organismo que dirige Guillermo Michel, en efecto, se ha presentado ante el Juzgado de Feria del Contencioso Administrativo Federal, solicitando el tratamiento del caso para poner en conocimiento de la Justicia la gravedad de la situación.Respecto de las maniobras de sobre y subfacturación de los últimos meses del 2022, el monto fiscalizado ascendió a 4.747 millones de dólares, mientras que las multas aplicadas fueron de 1.018 millones: un 667% más que el semestre anterior.Finalmente, cabe aclarar que lo que más aumentaron fueron las multas en exportaciones, en un 4476%. Algunas empresas exportadoras debieron afrontar multas por USD 613 millones; las importadoras, por USD 405 millones.