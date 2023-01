Concepción del Uruguay vive la Fiesta de la Playa: Se presenta Ke Personajes

Artistas

Continúa este jueves la Fiesta Nacional de la Playa en Concepción del Uruguay. Durante la noche se podrá disfrutar de diversidad de espectáculos musicales y el gran cierre, a cargo de Ke Personajes.El Predio Multieventos se vistió nuevamente de fiesta Y recibe a gran cantidad de público, como así también a los artistas.recorre el evento con móviles en vivo, en el marco de "", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.El número central de la noche de jueves es Ke Personajes. La banda nació en Concepción del Uruguay, es furor y de las más escuchadas a nivel nacional.Emanuel Noir es el líder de la banda que supo cautivar con sus temas de cumbia a todos. En la primera noche de la Fiesta de la Playa también estuvo presente en el escenario, ya que cantó el tema “Ya no vuelvas” con los integrantes de La Konga.Antes de la presentación de Ke Personajes, actuaron sobre el escenario más de 30 bandas locales que destacaron la importancia que tiene este tipo de eventos y la participación que les dan.“Somos de Misiones, tenemos conocidos acá y vinimos. Nos parece un lugar hermoso Concepción del Uruguay”, dijo un turista aUn hombre comentó que “somos de Maciá, departamento Tala. Estamos vacacionando, vinimos a hacer el día en Paso Vera y ahora el show. Cuando termine el espectáculo nos volvemos”.“Traemos a nuestros hijos a ver Ke Personajes, pero nos encanta disfrutar de espectáculos”, remarcó una mujer.Una joven contó a Elonce que “vine de Gualeguaychú, vinimos en grupo. Es la primera vez que venimos. Está buenísimo, me pareció re cómodo para ubicarnos y demás. Vinimos a vivir la experiencia, nos gusta Ke Personajes”."Somos de Concepción, esta fiesta es hermosa, la espero todo el año. Vine con mis hijos y una familia amiga. Nos trajimos un tupper con sanguchitos para disfrutar", dijo una mujer.Dos niños, que son amigos de la escuela, contaron que "la fiesta nos parece hermosa. Hoy está Ke Personajes. Nos gustan todas las canciones".Desde un puesto de venta de jugos, explicaron aque “tenemos licuados, tragos caribeños y demás. El trago del paraíso es el más buscado, tiene alcohol. Lleva piña, manzana, frutilla, azúcar y hielo. Se venden desde 800 pesos hasta 1800 pesos”.Mariana, de Concepción del Uruguay, comentó que “ofrezco juegos didácticos, adhesivos, señaladores, imanes. Tengo también cuadernos artesanales. Busco frases positivas, mensajes lindos, inspiradores y armo así los productos. A muchos me los piden y otros se me ocurren. Los pines están a 400 pesos”.En un puesto de cosmética natural, comentaron que “tenemos shampoo, acondicionador, cremas dentales, para la piel, jabones. La gente lleva mucho las cremas para la cara y el cuerpo. Las cremas se venden por 1200 pesos, mientras que las cremas dentales están a 1100 pesos”.Los emprendedores y artesanos han sido seleccionados y, la mayoría, son de Concepción del Uruguay.“Ofrezco pinturas sobre lienzo, maderas pintadas, soy artista plástico. Hago pintura en pincel, al óleo, acrílico. Un cuadro para un living puede arrancar en 6000 o 7000 pesos”, comentó un emprendedor.Cecilia Vallejos, enfermera y vacunadora, comentó que “vacunamos contra el covid, hacemos vacuna Pfizer, todo el esquema completo. Solo se pueden vacunar trayendo su DNI, nosotros buscamos los datos y se la aplicamos”.“Hemos vacunado bastante, es el segundo año que lo hacemos”, aseguró.Luis Quintero, encargado de educación y promoción del Programa de VIH, dijo que “hacemos acciones de prevención y promoción. Entregamos material, bolsas, preservativos, bolsas y asesoramos en distintas cuestiones”.“Viernes, sábado y domingo haremos testeos de VIH aquí”, comentó aEs importante destacar que las entradas anticipadas estarán disponibles hasta 24 horas antes de cada jornada.La apertura del de los espectáculos musicales iniciarán a las 19.30 horas. Las entradas pueden adquirirse en www.1000tickets.com.ar Cronograma de espectáculos para las próximas noches-Viernes 20 de Enero: ABEL PINTOSEntrada anticipada: $3.000En el Predio el día del show: $4.000Entrada de menores de doce (12) años: $500,00.-Sábado 21 de Enero: 4 Pesos de Propina + Mancha de Rolando + LA BERSUITEntrada anticipada: $2.000En el Predio el día del show: $2.500Entrada de menores de doce (12) años: $500,00.-Domingo 22 de Enero: LOS PALMERASEntrada anticipada: $2.500En el Predio el día del show: $3.000Entrada de menores de doce (12) años: $500,00.