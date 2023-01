Perdió la billetera y unos obreros la encontraron y les agradeció con un asado

Un jubilado vivió momentos desesperantes cuando se dio cuenta que había perdido su billetera con sus documentos y tarjetas.



Luis García había salido a andar en bicicleta por las calles de Neuquén y una mujer le advirtió que tenía su riñonera abierta. Fue entonces cuando notó que todo lo que llevaba se había caído en alguna parte del recorrido.



Sin embargo, el mal momento pasó después de que unos obreros le devolvieran la billetera. En forma de agradecimiento, García decidió regalarles un asado.



El jubilado contó en LMNeuquén que cuando hizo el recorrido de nuevo se dio con la construcción y uno de los obreros le dijo: “Acá está”. La foto en el DNI fue clave para que el trabajador lo reconozca.



Luis García le quiso dar dinero pero el hombre no quiso aceptar entonces se le ocurrió pagar el asado. “Bueno, hagamos una cosa: voy a comprar un pedazo de carne, a buscar unas cosas a mi casa, yo vivo acá cerca, y hacemos un asado, ¿les parece? ¿Cuántos son?”, reveló que les dijo.



“Pasamos la tarde ahí, debajo de unos arbolitos cerca de las vías del tren, donde estaban trabajando los muchachos. Y ahora somos amigos”, contó Luis entre risas.



Además, comentó que para él fue “una cadena de buenas intenciones”. “Si la chica no me avisaba, yo no podía saber luego en qué zona había extraviado mis cosas”, expresó.



Por último, comentó que “todavía hay gente honesta” y pidió que la actitud del obrero sirva “para que otros las imiten”.