Hombre que salvó al nene arrodillado en ventana: "cualquiera lo hubiera hecho"

Un camionero que transitaba por el barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba detectó que en la ventana del segundo piso de una casa caminaba por la cornisa un bebé y no dudó en bajarse a socorrerlo para evitar que cayera al vacío.Advertido por la situación, el hombre llamado Salvador Escobar, decidió subir por la pared ayudado por dos policías que ya estaban en el lugar e hicieron de 'escalera humana' para que, con mucha agilidad, pudiera alcanzar la ventana y resguardar al niño, un bebé de tan solo 2 años de edad.El bebé estaba en pañales y con el torso desnudo, y llegó hasta ahí por un descuido del padre, que no podía entender como su hijo había llegado a ese sitio. "Estaba muy alto. Me agarró la desesperación y trepé como pude. Me ayudaron el otro hombre y el policía. Llegué a la ventana y le puse el cuerpo al bebé para que no se cayera. Después lo agarré para que no caiga de golpe al suelo", relató Escobar a medios locales.El video fue difundido por la policía de Córdoba.El propio Escobar relató que el padre del niño "estaba dormido y con el televisor prendido en volumen muy alto".La Policía informó que el bebé fue puesto nuevamente al resguardo del padre.Escobar dijo que "fue una situación medio tensa" encontrarse con el padre dentro del domicilio, al que le tuvo que explicar la situación, de la que no se había percatado.

"Yo llegué a arañar la pared y treparme, agarrándome de una moldura. Simplemente me salió. Es instintivo, creo yo", relató el providencial rescatista, y detalló que "por suerte terminó todo bien, no tengo por qué prejuzgarlo al padre, yo también soy padre"."Tengo dos mellicitas y uno trata de tomar todas las precauciones, y esa ventana no tenía las medidas de seguridad para evitar esas situaciones", comentó.