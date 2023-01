Tranquilidad y aguas transparentes: Elonce recorrió la playa Banco Pelay

Video: Banco Pelay, uno de los atractivos de "La Histórica"

Fiesta Nacional de la Playa de río

Concepción del Uruguay es uno de los destinos más elegidos de la provincia para vacacionar en verano debido a sus hermosas playas de aguas transparentes y tranquilas. El hermoso paisaje invita turista a disfrutar del río Uruguay en su máximo esplendor. Este jueves, Elonce recorrió el balneario Banco Pelay, ubicado a unos cuatro kilómetros del centro de la ciudad.En tanto, otra mujer señaló que “Entre Ríos es muy lindo, hace tiempo que no venía, pero es un destino impecable”. Además, remarcó que estaba vacacionando con un grupo de amigas y planificaban ir una noche a la Fiesta de la Playa para disfrutar de las propuestas”.“En el rio se disfruta muchísimo el agua, podes caminar tranquilo, con unos paisajes increíbles y no tenés frio como en el mar, donde las olas son violentas”, mencionó una mujer.“Es la primera vez que vengo a Concepción del Uruguay y me acanta; acá es cálido y transparente; la arena es blanca y finita”, dijo una mujer oriunda de Tigre al destacar que su playa favorita fue Paso Vera.Por su parte, una niña contó que estaba de vacaciones con su familia y lo que más le gustaba era estar en la arena.“Disfrutamos de los nuestro y es algo que hago desee chica, venir con mis abuelos padres y ahora con mis hijos”, expresó una mujer al resaltar que va todos los días un rato para descansar.Por su parte, el guardavidas, Patricio, contó que en la playa “es indispensable estar con protector solar, disfrutar del río cuya profundidad llega a la altura del pecho; además añadió que es necesario que lleven sombrillas”.La Fiesta Nacional de la Playa de río en Concepción del Uruguay comenzó anoche con los espectáculos musicales en el escenario y grandes artistas se presentarán hasta el 22 de enero. El Predio Multieventos se vistió nuevamente de fiesta para recibir a gran cantidad de público, como así también a los artistas.La noche del jueves se espera con gran expectativa ante el show de la banda uruguayense Ke Personajes. Las puertas del predio se abren a las 19 hs. y las bandas anfitrionas comienzan su espectáculo a las 20 hs.Las entradas siguen a la venta en el Predio Multieventos de 11 a 13 hs. y de 18 hs. en adelante. Aún quedan plateas disponibles.En el Predio el día del show: $3.000Entrada de menores de doce (12) años: $500,00.(*Quedan plateas disponibles a la venta)Entrada anticipada: $3.000En el Predio el día del show: $4.000Entrada de menores de doce (12) años: $500,00.(*Quedan plateas disponibles a la venta)Entrada anticipada: $2.000En el Predio el día del show: $2.500Entrada de menores de doce (12) años: $500,00.SIN PLATEASEntrada anticipada: $2.500En el Predio el día del show: $3.000Entrada de menores de doce (12) años: $500,00.(*Quedan plateas disponibles a la venta)*Todos los valores son finales, e incluyen el costo por servicio.Predio Multieventos (Belgrano y Maipú)Horario de venta: de 11 a 13 hs. y de 18 hs. en adelante.Aquellas personas que cuenten con tarjetas de Banco Entre Ríos tienen un 30% de descuento en la compra de entradas y plateas para la Fiesta Nacional de la Playa, con un tope de reintegro de $1000 sobre el valor final de la compra.Este beneficio está disponible en el punto de venta presencial que está habilitado en Concepción del Uruguay.