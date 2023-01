Confirmaron cuántos argentinos llegaron a Florianópolis en lo que va de enero

Economía La cotización del Real obliga a repensar el presupuesto para vacacionar Brasil

Los turistas argentinos no dejan de llegar a los diferentes balnearios del sur brasileño. Desde la Superintendencia de Turismo de Florianópolis dijeron que desde 2012 no se registraba un inicio de temporada con tanta afluencia de viajeros de Argentina.Si se toman las cifras del año pasado, el crecimiento es explosivo. Según los registros, en la primera quincena de enero de 2022 sólo habían llegado a la isla unos 17.500 argentinos, mientras que. Desde la Superintendencia dijeron que esas cifras bajarán en las próximas semanas, pero. Tenemos 12 vuelos diarios que llegan desde Buenos Aires, Córdoba y Rosario”.De Luca sostuvo que en los últimos días hubo una mejora en las condiciones de las playas de la isla. Ese dato está reflejado en el informe semanal del Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA): por primera vez hay más lugares aptos que no aptos para el baño en el litoral marítimo.El docente dijo que pese a la epidemia de diarrea que golpea a todo el litoral catarinense desde hace más de tres semanas, no se generaron cambios en los hábitos de los argentinos. “No notamos un éxodo hacia otros puntos o cambios en el consumo”, detalló al diarioEl último informe del IMA detalla que de los 237 puntos donde se tomaron las muestras de agua, 121 están aptos para el uso recreativo. En Florianópolis, en tanto, fueron 87 los lugares testeados y sólo 41 pasaron la prueba.Un equipo del Laboratorio de Virología Aplicada de la Universidad Federal de Santa Catarina está trabajando sobre muestras para determinar qué está causando los cuadros de diarrea, que llegan a casi 3.000 sólo en el mes de enero. Los resultados de esos estudios podrían conocerse esta semana.