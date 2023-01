Columna aplastó vehículo en el que iba una pareja y se salvaron: “es un milagro"

Una de las tantas imágenes impactante que dejó el fuerte temporal de lluvia y viento que se registró anoche en Valle Central de Catamarca, fue el de una camioneta utilitaria Fiat Fiorino, que fue aplastada por una columna del tendido eléctrico en Barrio Alem.Debido a las fuertes ráfagas, varios árboles, postes e incluso columnas de hormigón se precipitaron, dejando a gran parte del Valle Central, sin el servicio eléctrico y causando mucho daño.En este caso, el vehículo quedó destruido debajo de la columna que lo impactó a la altura de la cabina del conductor. En las últimas horas se conoció que dos personas circulaban en la Fiorino, al momento del incidente.“Esto es un milagro, de la forma que está (la camioneta). Nos salva la casa, eso evita que nos aplaste. Fue con lo justo”, comentó el conductor del vehículo.Dijo que sintió “una explosión, sentimos el golpe. Tengo un golpe en la nuca, mi señora se golpeó con el torpedo y se reventó la boca”, y que, aunque llamaron no se apersonó ninguna autoridad. “No vino nadie. Fui a la posta de la Alem a hacerme ver; fui a hacer la exposición y me dijeron que no tenían nada cuando el móvil pasó acá por Avellaneda y Buenos Aires, y se fue. Se llamó a todos y no vino nadie”, contó aEste hombre agregó que estaba a media cuadra de llegar a su hogar y que otras columnas del tendido eléctrico también cedieron con los vientos de la tormenta.