Enersa recomienda hacer un "uso responsable" de la energía eléctrica

Recomendaciones

Atento a la ola de calor que continúa registrándose en nuestra provincia y a la demanda energética que sigue registrando récords históricos, Enersa solicita hacer un uso responsable de la energía eléctrica.Al respecto, el responsable del área de prensa de Enersa, Federico Gentile, mencionó a Elonce que “es necesario prestar especial atención a los artefactos eléctricos como los aires acondicionados, no usar muchos a la vez, limpiar periódicamente los filtros y diversas acciones para ayudar al consumo”.En este sentido, adelantó que “el viernes será un día complicado ya que hará mucho calor y se espera un consumo elevado, si llega a registrarse un récord en el consumo lo vamos a avisar”Al consultarle por los picos de consumo, expresó que todos “se dan en horas de la siesta, el aire acondicionado fijo y el móvil son los que más consume respecto a otros artefactos, entonces si se cuida el consumo también sirve para no gastar demasiado”.-Regular el aire acondicionado en 24°. Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta entre un 5% y un 10%.-En caso de tener más de un aire acondicionado, no utilizarlos todos al mismo tiempo y apagarlo una vez que el ambiente esté refrigerado.-Mantener cerradas las puertas y ventanas de las habitaciones para mantener el ambiente climatizado.-Evitar dejar las luces encendidas que no se utilicen.-Utilizar focos LED, ya que requieren menos energía y duran más.Para conocer todos los tips del uso responsable de la energía, la empresa solita ingresar a su página web: www.enersa.com.ar