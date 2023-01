Paranaense sobre los precios en Florianópolis: “El que convierte no se divierte”

Economía La cotización del Real obliga a repensar el presupuesto para vacacionar Brasil

Gran cantidad de argentinos y entre ellos muchos entrerrianos cruzaron la frontera para vacacionar en las playas del sur de Brasil. Desde Florianópolis, la periodista paranaense Andrea Fercher trazó un panorama de lo que se está viviendo allí y dio algunos precios de referencia.En diálogo con, indicó que “hay muchos argentinos en Brasil” y lo atribuyó “a las bellezas naturales y a las aguas cálidas de las mismas”, como así también “la recepción que tiene el brasilero para con el turista, que está siempre predispuesto a encontrarle la vuelta a todo, además del clima de permanente vacación”.En tanto, sostuvo que “el cambio monetario no nos conviene. Traigas lo que traigas, no conviene”. Y lo graficó con un dicho: “el que convierte no se divierte. No conviene hacer el cambio porque salís llorando”, admitió.Sobre los precios, dio cuenta de que “están bastante altos. Por ejemplo, un choclo en la playa son 10 reales, que, pagando con tarjeta de débito, son 600 pesos”. En tanto, comprando reales, el valor iría entre los 750 y 900 pesos, dependiendo del valor al que se consiga la moneda brasileña que comercializan los “arbolitos”.Acotó que “como sabíamos que no iba a ser barato, trajimos los elementos para la playa como la sombrilla o las reposeras”.Consultada acerca de la epidemia de diarrea, expresó que “fue bastante masiva. En nuestro grupo viajamos cuatro y a tres los afectó. No muy fuerte, es como una gastroenteritis, pero lo bueno es que dura un día”.