La apertura de Itaipú produciría un alivio "pasajero" en el río si no llueve

Apertura de Itaipú

Video: El momento en que Itaipú abrió sus compuertas y liberó agua

Después de un año y medio, el pasado sábado 14 de enero se volvieron a abrir las compuertas del vertedero de la represa hidroeléctrica de Itaipú para incrementar el volumen de agua tras las fuertes lluvias registradas en el Sur de Brasil.Si bien esta situación dará un aumento del caudal del río Paraná sobre el territorio argentino, expertos aseguran que se trata de un alivio pasajero y que es necesario que se normalice la frecuencia de las lluvias en la región para que el panorama hídrico mejore de manera significativa y no estar dependiendo de la apertura de compuertas de esa central hidroeléctrica binacional.Juan Borus, hidrólogo del Instituto Nacional del Agua (INA), en contacto radial, aseguró que la apertura de compuertas permitirá que el río Paraná incremente su caudal a finales de enero. Sin embargo, esta mejora será temporal si no llueve en la región. "La alta cuenca del Paraná está largando agua por todos los medios de descargas que tiene Itaipú y es por un pedido de Argentina. No es que la situación haya mejorado ostensiblemente. La recuperación se espera en los últimos días de enero. Después de ese momento, estamos a merced de que las lluvias terminen de normalizarse no sólo en las nacientes, sino en toda la cuenca", explicó Borus.Pero a pesar de la apertura que elevará el caudal hídrico, es necesario que se normalice la frecuencia de lluvias en la región para que el río Paraná vuelva a sus valores habituales. Con esto, el hidrólogo intentó darle fin a la idea popular que existe en torno a que Brasil retiene el agua. "Es imprescindible que la gente entienda que no depende de que se libere agua o abran las compuertas. Es una expresión equívoca que se maneja muy mal en los medios", aseguró. Las últimas mediciones indican que el río Paraná se ubicó en 1,46 metros en el hidrómetro del puerto de Corrientes."Va a ser importante lo que pueda llover sobre el litoral y la expectativa para que esto se normalice no depende de que llueva mucho de golpe. Es necesario que se normalice la frecuencia de eventos en la región. Esto es lo que tendría que pasar y lo que, lamentablemente, por ahora, la tendencia indica que es poco probable", finalizó Borus.Desde la dirección técnica de la presa hidroeléctrica, situada entre Paraguay y Brasil sobre el río Paraná, informaron que la apertura de compuertas del vertedero, que se llevó a cabo el 14 de enero, se debe a un aumento significativo de los niveles de almacenamiento por las lluvias que se vienen registrando desde finales de noviembre en gran parte del Brasil y que continuaron durante las primeras semanas de este 2023. La última vez que se habían abierto las compuertas del vertedero de Itaipú fue el 23 de octubre de 2021, con un caudal vertido de 466 m3/s en promedio.Cabe recordar que el río Paraná no alcanza a tener sus valores normales desde hace varios años, sumado a la sequía y las bajas precipitaciones en la región.