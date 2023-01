Automotriz llama a reemplazar urgente airbags defectuosos: modelos afectados

De qué se trata la falla en el sistema de airbag



La automotriz General Motors intensificó su campaña para reemplazar los airbags defectuosos provistos por la empresa Takata de los modelos Chevrolet Celta y Classic. Chevrolet informó quepara encontrar unidades que no hayan realizado la sustitución de las bolsas de aire defectuosas.Un equipo de servicio técnico de postventa oficial Chevrolet recorrerá las calles de los centros de gran afluencia turística para identificar y sustituir el airbag del conductor de las unidades Celta y Classic (años modelo 2013 a 2017) afectados por el recall iniciado en el año 2020, según señaló la marca en un comunicado.“Estas activaciones son una de las varias que realizamos constantemente en todo el país para potenciar el enorme esfuerzo que está haciendo la compañía para cuidar la seguridad de los ocupantes de las unidades involucradas en este llamado a revisión por los airbags defectuosos de Takata”, señaló Pedro Arleo, gerente Senior de Postventa de General Motors.Y agregó: “Es un servicio gratuito y muy necesario para evitar poner en riesgo la vida de los conductores y ocupantes del automóvil. Y más allá de los casos que podamos encontrar en esta activación durante el verano, recordamos a todos los clientes que posean este modelo de vehículos en el rango de años mencionados, hayan recibido o no una carta de posventa con motivo de este tema, llamen a nuestro call center o visiten nuestra página para reservar un turno que se hace de forma inmediata, online y gratuito”.El operativo se desplegará entre los días 16 al 29 de enero y se realizará a través de talleres móviles que realizarán una búsqueda en las principales playas, paradores, zonas céntricas y lugares de alta concurrencia incluyendo cadenas de hipermercados y estaciones de servicio, por citar algunos ejemplos, indicó General Motors.Losestán ubicados en las siguientes direcciones:Lunes: de 10 a 18 hs. Villa Allende: Estacionamiento y zona Shopping, talleres mecánicos, revendedores, zona centro. Gazebo: Río de Janeiro y Leopoldo LugonesMartes: de 10 a 18 hs. Villa Rivera Indarte: Estacionamiento y zona Shopping, estacionamientos libres, estacionamiento Chango Mas. Gazebo: Avenida Bodereau esquina Agua SachaMiércoles: de 10 a 18 hs. Villa Carlos Paz: Playón Municipal, costanera Villa Carlos Paz (zona de estacionamientos), estacionamientos privados, zona centro vehículos estacionados. Gazebo: Playón Municipal Jueves de 10 a 18 hs. San Antonio Mayu Sumaj: control policial y acceso a paradores. Gazebo: Ruta Provincial 14 “Acceso a San Antonio”.Viernes: de 10 a 18 hs. Villa Allende: estacionamientos privados y públicos. Gazebo: Río de Janeiro y Leopoldo LugonesSábado: de 10 a 18 hs. Villa Carlos Paz & zona Villa Santa Cruz del Lago. Gazebo: Playón MunicipalDomingo De 10 a 18 hs. San Antonio Mayu Sumaj. Gazebo: Ruta Provincial 14 “Acceso a San Antonio”.los puntos fijos de revisión están ubicados en:Lunes: Playa Grande de 13 hs. a 20 hs. Taller móvil: Calle Victoria Ocampo (Estacionamiento Playa Grande) ingreso de Balnearios.Martes: La Perla de 13 hs. a 20 hs. Taller móvil: Ricardo Gutierrez y Concepción Arenal (Frente al Museo Mar). Miércoles: Punta Mogotes de 13 a 20 hs. Taller móvil: Colectora interna Punta Mogotes.Jueves: de 13 a 20 hs. Playas del Norte desde Plaza España hasta Museo Mar. Taller móvil: Ricardo Gutierrez y Concepción Arenal (Frente al Museo Mar)Viernes: de 13 a 20 hs. Playas Zona Centro desde Torreon del Monje hasta Punta Inglesias. Taller móvil: Estacionamiento Cabo Corrientes (Playa Varese)Sábado: Playa Grande de 13 hs. a 20 hs. Taller móvil: Estacionamiento subterráneo Playa GrandeDomingo: Punta Mogotes de 13 a 20 hs. Taller móvil: Colectora interna Punta Mogotes.Cuando ocurre una colisión lo suficientemente fuerte como para disparar el airbag del auto, se acciona un inflador que, en el caso de estos modelos, está ubicado en el volante del vehículo. Ese inflador logra que las bolsas salgan llenas de aire y el conductor y acompañante golpee contra ellas y no contra las superficies duras del auto en cuestión.La falla detectada en los airbags provistos por Takata se centra en ese inflador. Según pudieron constatar desde la automotriz,. Explican, además, que puede provocar accidentes fatales en algunos casos.Chevrolet inició el recall para reemplazar los airbag de los modelos Celta y Classic (de 2013 a 2017) en 2020. Y en diciembre último publicó un comunicado en su página web llamando a los propietarios de esos modelos que todavía no hayan realizado el reemplazo del airbag a hacerlo de manera urgente.Los recalls por fallas de piezas suelen ser frecuentes en la industria automotriz. En este caso, los airbags defectuosos y no reemplazados provistos por el fabricante japonés Takata ya provocaron muertes en Estados Unidos y otros países de América en la última década. Varias automotrices (como por ejemplo Honda) debieron realizar grandes recalls para reparar las unidades.