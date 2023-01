Probables tormentas aisladas: por las nubes, habría leve baja de temperatura

Altamente nuboso e inestable sobre el oeste de la provincia es lo que se pronostica para esta jornada en Entre Ríos. Anticipan “probabilidad de lluvias aisladas y de tormentas eléctricas. Ocasionalmente son posibles algunos chaparrones. El proceso de inestabilidad podría afectar a algunos sectores del centro, pero con menor intensidad”, anticiparon desde Defensa Civil.Según el informe, “se observa que la masa de aire cálido a muy cálido ha vuelto a instalarse en nuestra región, registrándose temperaturas entre 35 y 37° C con alta a muy alta sensación térmica”.Durante el miércoles las marcas “descenderían con consecuencia del aumento nuboso y de la probable y dispar inestabilidad, que en particular se manifestaría sobre el oeste de la provincia. Luego de la etapa de inestabilidad volveríamos al calor, con jueves y viernes muy calurosos”, advirtieron los especialistas.Según Cindy Fernández, del Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico indica "una baja probabilidad de lluvias poco abundantes y aisladas" para el sábado por la mañana, prolongándose el período de sequía."Prácticamente no hemos tenido precipitaciones en lo que va de enero, a pesar de que es un mes que suele llover", dijo."Esta semana la región pampeana y Cuyo va a tener condiciones más inestables con precipitaciones esporádicas y puntuales, podrían darse algunas lluvias en la zona central donde la sequía es extrema", abundó.