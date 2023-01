El padre de Fernando contó que su hijo no pudo donar los órganos por los golpes

"Lo que le digo a la sociedad es que acá la única víctima es Fernando. Él se anotó hace algunos años como donador de órganos pero por la patada y los golpes que sufrió no pudo dar ni uno de sus órganos", relató el padre de Fernando.Este miércoles se cumplirán tres años del crimen ocurrido en el boliche Le Brique, de Villa Gesell. También será el día en el que el juicio oral llegará a su fin y, ante este panorama, Graciela manifestó: "Solamente se me presenta el momento de todas las cosas vividas desde que recibí la peor noticia. La única víctima es Fernando y lo asesinaron de la manera más cruel. Solo espero justicia por mi hijo"."Esperemos que sea tranquilo y con fuerzas. Es un día muy doloroso para nosotros porque se cumplen tres años del asesinato y queremos que ese dolor se convierta en ayuda y que la gente nos acompañe. No es fácil la pérdida de Fernando", remarcó.Antes de retirarse, la mujer indicó que no recibieron ninguna carta por parte del sobreseído Juan Pedro Guarino y que ningún padre de los acusados se acercó a ellos."Igual preferimos estar lejos, ni el perdón nos devuelve a nuestro hijo. No quiero hablar de la declaración de Máximo Thomsen", sentenció respecto al sorpresivo testimonio de uno de los rugbiers más comprometidos.