Consejos para conectarse a wifi públicas de manera segura

Son muy pocas las personas que hacen "detox tecnológico" durante las vacaciones: aunque no se miren los mails laborales, el celular o la computadora siguen siendo parte de la rutina en el descanso. A la hora de la conexión, para quienes no quieren gastar datos, está la tentación de entrar en las wifi públicas de paradores o restaurantes sin medir los riesgos a los que exponen su información personal. ¿Qué aconsejan los expertos para no sufrir ciberataques?



Las vacaciones pueden ser un periodo de relajación para muchas personas y más si se pretende practicar el "detox tecnológico", es decir, abstenerse de usar sus dispositivos electrónicos. Sin embargo, la constante necesidad de estar conectados a internet, ya sea para comunicarse, divertirse, informarse, o simplemente navegar, puede transformar este clima de paz en un calvario en tan solo unos segundos, y solo por el simple hecho de hacer uso de redes wifi públicas.



Durante las vacaciones se está aún más expuesto a estas redes debido a su proliferación en parques, plazas restaurantes, hoteles, aeropuertos, cafeterías y casi cualquier lugar, lo que facilita el acceso de los ciberdelincuentes a un sinfín de información de todas aquellas personas que se encuentren conectadas a la misma red.



Este acceso en simultáneo a la red permite principalmente ingresar a todos los datos que circulan por la misma. Por lo cual, todo tipo de dispositivos se exponen a ser vulneradas por ciberdelincuentes, ya que comúnmente estos equipos personales no suelen estar lo suficientemente protegidos para este tipo de conexiones. Sin embargo, existen formas de protegerse para evitar ser una víctima de este tipo de ataques.



"En las redes wifi abiertas corren peligro los datos que se ingresan en los sitios de internet por los que se navega, es decir, correos electrónicos, usuarios y contraseñas de la banca online, redes de trabajo y casi todo tipo de información del dispositivo que se está utilizando. De esta forma, se logra robar la información privada que circula por la red para usarla con fines maliciosos como extorsión, suplantación de identidad y muchos más. No obstante, haciendo uso de sistemas de protección especiales como los EDR y siguiendo otras recomendaciones se puede disminuir el riesgo de sufrir estos ataques. En caso de no tener la posibilidad de conectarse a través de una red segura es preferible hacerlo a través de Datos Móviles de la red celular", reveló Miguel Rodríguez, Director de Seguridad Informática en Megatech, empresa argentina de ciberseguridad que brinda servicios en varios países de la región.



El experto compartió consejos para que se disfrute de las vacaciones sin preocuparse de ser víctima de este tipo de ciberdelitos:



- Tener todo el software actualizado con los últimos parches de seguridad instalados.



- Tener firewall en la computadora.



- Tener un sistema EDR (Endpoint Detection and Response) reconocido, capaz de proporcionar monitorización y análisis continuo del endpoint y la red para detectar amenazas avanzadas.



- Se recomienda no utilizar redes WiFi públicas para acceder a sitios con información confidencial, como por ejemplo un homebanking.



- Evitar conectar a estas redes dispositivos que tengan datos confidenciales.



Incluso adoptando estas medidas de seguridad para poder hacer uso de una red wifi pública, se pueden enfrentar dificultades y riesgos, por eso, la principal solución es contar con aplicaciones ya instaladas y en funcionamiento capaces de analizar, examinar y filtrar de forma constante en los archivos y redes más vulnerables.



"Hay que considerar que estas redes nunca van a ser seguras, de forma que si durante las vacaciones o en cualquier otro momento está obligado a usar estos puntos de acceso a Wi-Fi gratuitos y públicos, es importante comprender los riesgos que estos representan y por lo tanto, tomar en cuenta las recomendaciones brindadas para poder estar más seguro de que los datos personales y empresariales no se convertirán en una futura amenaza", concluyeron.