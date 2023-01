La Aduana entregó 163 neumáticos a las Fuerzas de Seguridad en Gualeguaychú

El compromiso de la Dirección General de Aduanas dirigida por Guillermo Michel es trabajar para que las mercaderías que hayan sido secuestradas por el Estado nacional sean devueltas a la sociedad en los sectores que más las necesiten, especialmente en las áreas de seguridad, de salud y protección del medioambiente.Cumpliendo con el convenio tripartito entre Ministerio de Seguridad de la Nación, Secretaría General de la Presidencia de la Nación y la Dirección General de Aduanas, se efectuó la primera entrega de neumáticos al Ministerio de Seguridad de la Nación en la Aduana de Gualeguaychú.Allí el director General de Aduanas estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el administrador federal, Carlos Castagneto y el juez federal Hernán Viri. La entrega consistió en 163 neumáticos para automóviles con un valor promedio mínimo de $40.750. La región Hidrovía dispone de otras 3.420 cubiertas.Durante la entrega, Michel detalló: “Desde julio de 2022 la Aduana lleva secuestrados 37.665 neumáticos, de los cuales 15.645 ya están disponibles para entregar a las fuerzas de seguridad. Además, cerca de 22.020 cubiertas más están en proceso de disponibilidad jurídica”.A su vez, Aníbal Fernández aseguró: “Todo esto que están viendo acá hubiese ido a la basura o a incineración y los argentinos no hubieran recibido ningún tipo de beneficio. Creemos que haciendo esto hemos recuperado algo que les va a pertenecer a los argentinos: va a ir a los móviles de cualquiera de las fuerzas federales y no hará falta comprar neumáticos para aquéllos. Nos sentimos muy cómodos haciendo esto y este acto simbólico también tiene bastante de concreto y efectivo”.El administrador federal Carlos Castagneto señaló: “Venimos muy bien con la recaudación en los últimos meses. No es casualidad, es fruto del trabajo conjunto entre las tres direcciones generales de la AFIP. Me siento muy feliz de poder trabajar en forma conjunta con el equipo del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y con la gran labor que viene haciendo Guillermo Michel en la Aduana. Todos los días realizamos decomisos, imponiendo una presencia total a lo largo y ancho del país, generando algo que es muy importante para nosotros: la percepción de riesgo”.También estuvieron presentes en la entrega el prefecto nacional naval, el prefecto general Mario Rubén Farignon; el subprefecto nacional naval, el prefecto general Jorge Raúl Bono; el director nacional de Gendarmería, el comandante general Andrés Severino, y el subdirector nacional de Gendarmería, el comandante general Javier Alberto Lapalma. Asimismo, también estuvieron presentes el director de la Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos, el prefecto general Osvaldo Daporta; el comandante de región II, el comandante mayor Ricardo Daniel Castillo; el jefe de agrupación V Entre Ríos, el comandante mayor Eraclio Ferreira, y el jefe del escuadrón 56 Gualeguaychú, el comandante primero Sergio Salinas.Esta entrega marca el inicio de un círculo virtuoso en términos económicos (ya que reduce el gasto del Estado en la adquisición de los neumáticos), en términos ambientales (evitando la emisión de carbono que causaría su incineración) y en términos de seguridad (considerando que contribuirán al cumplimiento de las actividades asignadas a las fuerzas en cuestión). Cada tonelada de caucho cuya incineración se evita equivale a dejar de emitir aproximadamente 1.5 toneladas de CO2, favoreciendo así la descarbonización del planeta.