A Brasil por Paso de los Libres: filas de 10 kilómetros y muchas horas de demora

?FRONTERA PASO DE LOS LIBRES-URUGUAYANA: 56 MIL PERSONAS INGRESARON A BRASIL EL FIN DE SEMANA - nota ? pic.twitter.com/fwE9tMzacs — 88.3 RADIO CIUDAD (@88_3radiociudad) January 16, 2023

Cientos de personas en Paso de los Libres Corrientes, esperando tramitar migraciones para cruzar hacia #Brasil. Fuente Mercedes Ninci pic.twitter.com/DWavjYYz1G — Radioplay Con Vos - Noticias (@radioplayconvos) January 16, 2023

Requisitos

Casi 50.000 argentinos cruzaron durante el fin de semana a Brasil desde Paso de los Libres, una cifra que alcanzó los niveles prepandemia e hizo colapsar el cruce, donde se. Se sumaron a otros 21.000 que, según el funcionario, “cruzaron el puente rumbo a diferentes destinos turísticos” del vecino país.. Se realizaron retenes, se intentó contener a la gente que permaneció en extensas filas, en el marco del movimiento característico del recambio de quincena”.El puente volvió a constituirse como el favorito para viajar a Florianópolis y otros destinos del sur brasileño, con extensas colas de vehículos desplazándose a paso de hombre, durante horas, alcanzando hasta los 10 kilómetros de espera sobre la ruta 117.“Es un desastre el lado argentino, como si estuvieras en 1980. Para pasar vos tenés que bajarte del auto, hacer una fila interminable, te escanean el documento igual que en cualquier otra frontera, después entregás un papelito con un sello y con eso es que pasaste. Cuando yo salí no había mucha gente, pero después vi una fila interminable, eran 10 kilómetros de cola. Tengo conocidos que tardaron un mínimo de siete horas en cruzar. Del lado brasileño, en cambio, completás un QR online y tardás un minuto y medio”, relató al diarioTeresa Márquez, que circuló por el paso internacional el domingo.Las demoras no pudieron ser evitadas pese a que, desde comienzos de enero, se concretó la instalación de dos casillas especiales para los residentes libreños, que ya no deben bajar de sus vehículos y solamente con la presentación del DNI pueden pasar a Uruguayana, con la correspondiente agilización del trabajo en Migraciones. Además, se dispusieron casillas especiales para turistas que viajen en colectivos, según explicó oportunamente Ataliva Laprovitta, delegado de Migraciones en Corrientes.Para viajar a Brasil desde Paso de los Libres, se debe contar con DNI tarjeta o pasaporte. No se aceptan constancias de extravío ni documentos digitales. Los menores que no viajen con sus padres deben tener autorización expresa certificada. Además, se requiere el registro migratorio de ingreso y la posterior salida ante la Policía Federal de Brasil, que se realiza en la frontera sobre el puente Getulio Vargas.Además de los documentos personales, se exigen todos los registros vigentes de los vehículos.