En dos días, 32.488 vehículos pasaron por pasos fronterizos Argentina-Uruguay

Durante el fin de semana que se inició el 13 de enero y hasta las 17 horas de este lunes 16 de enero, se ha registrado un intenso movimiento vehicular en los puentes internacionales Gral. José Artigas y Libertador General San Martín que administra la CARU.Ello obedece al recambio de turistas al concluir la primera quincena de enero, ya que el flujo de vehículos fue similar desde Argentina hacia Uruguay y desde Uruguay hacia Argentina.Entre ambos Puentes internacionales, se desprende que un total de 32.488 vehículos cruzaron las fronteras por allí entre viernes y lunes. De ese total, 17485 ingresaron al Uruguay y 15003 ingresaron a la Argentina. Además, de los datos se desprende que de los 32.488 vehículos, 16.160 lo hicieron por el Puente Libertador General San Martín que une Gualeguaychú-Fray Bentos y 16.380 cruzaron por la frontera del Puente General Artigas que une las ciudades de Paysandú y Colón.En el Puente General Artigas, el día de mayor tráfico se registró el día sábado 14 de enero, con un total de 4541 vehículos, en su mayoría automóviles (2.927 autos no vecinales y 1316 autos vecinales), de los cuales 2381 ingresaron al Uruguay y 1862 ingresaron a la Argentina. El viernes 13 de enero cruzaron por el puente 4.445 vehículos y el domingo 15 de enero 4.361 vehículos, en tanto que este lunes, hasta las 17 horas habían cruzado 3.033 vehículos.En el Puente Libertador General San Martín los números fueron similares. El día de mayor movimiento fue el Sábado con 4.426 vehículos; de los cuales 3.653 fueron automóviles no vecinales, 403 automóviles vecinales y 262 camiones. De los automóviles, 1.958 ingresaron a la Argentina y 2.098 ingresaron al Uruguay. En cuanto al resto de los días del fin de semana, se destaca que el día domingo cruzaron el Puente 4283 vehículos, el día viernes lo hicieron 3.695 y este lunes hasta las 17 horas habían cruzado la frontera por el San Martín 3.756 vehículos.De acuerdo a los registros de movimiento vehicular en los Puentes Artigas y San Martín, los días sábado 14 de enero (8.967 vehículos) y domingo 15 de enero (8.644 vehículos) son los dos días de mayor tráfico del año 2023, superados en esta temporada veraniega por el tránsito registrado los días jueves 29 de diciembre de 2022 (9.133 vehículos) y viernes 30 de diciembre (9.041 vehículos). De todas maneras, cabe destacar que en los dos casos del mes de diciembre se registró una elevada tasa de tránsito vecinal, mientras que en las del pasado fin de semana, la gran mayoría registrada fue de vehículos no vecinales (turismo).Además, para graficar el intenso movimiento diario de los últimos días, vale destacar que el promedio de tránsito diario en un mes fuera de temporada supera apenas los 3500 vehículos en ambos puentes. Mientras que en los primeros 15 días de enero de este 2023, el promedio del movimiento vehicular en ambos puentes es de 7.760 vehículos.