Fue atacada por su pitbull y sufrió la amputación de un brazo

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Un perro de raza pitbull atacó a su dueña en la ciudad cordobesa de Alta Gracia. El hecho ocurrió el fin de semana en calle Fortunata González al 1800 de Bº Parque Virrey. Por causas que se investigan, el animal atacó a la mujer de 66 años causándole graves heridas.



Inmediatamente, un servicio de emergencias trasladó a la damnificada a un nosocomio local diagnosticando amputación total de antebrazo izquierdo y desgarro de antebrazo derecho.



Luego, la mujer fue derivada a la Clínica Chutro de Córdoba Capital, donde permanece estable, pero en estado reservado.



El comisario departamental, Diego Cambronero, informó en diálogo con El Doce que fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía tras escuchar los gritos el domingo a la mañana. “La escena era terrible, a la mujer le faltaba el antebrazo y una mano estaba desgarrada”, apuntó.



A su vez, informó que presumen que la mujer habría sido atacada durante la madrugada. “Lo que percibimos es que las heridas no eran recientes”, agregó.



En el lugar trabajó la Policía Ambiental que retiró al pitbull para que sea analizado por el Instituto Antirrábico.



Por otra parte, Carolina Romagnoli, presidenta de la Fundación Amigos del Mejor Amigo (ADMA) afirmó que la mujer tenía 50 animales de diversas especies en su hogar.



“Estoy consternada. Son hechos que suceden por una sumatoria de cosas que propician todo para estos desenlaces”, se lamentó. “El no conocer el manejo de razas o animales de gran porte, las condiciones medioambientales que hoy lamentablemente tienen consecuencias irreversibles. Este tipo de hechos es más común de lo que uno quisiera”, profundizó



Sobre la dueña del animal, Romagnoli relató: “La conocí personalmente, la cruce una vez. Sabía que era una persona que juntaba animales, ella retiraba de otros domicilios y trabajaba con proteccionistas de otras localidades, tenía un hogar de tránsito con varios animales. Estos proteccionistas le colaboraban con alimento y con transferencias bancarias”.



Tras el hecho, la mujer informó que ingresaron a la casa, acompañados por una consigna policial, para poder hacer un relevamiento. Sin embargo, apuntó que aún no terminaron y esperan la orden del Fiscal Diego Fernández del Turno I de la Fiscalía de Alta Gracia para poder acercarse nuevamente.



Esperan poder retirar los animales, que se contabilizan en más de cincuenta: más de quince perros, más de quince gatos y otros animales de consumo.



En este punto, Romagnoli apuntó: “No pudimos terminar el relevamiento. Estamos esperando la orden del fiscal para retirar los animales, para poder disponer y ser tenedores judiciales: no pueden esperar más tiempo, sienten y tienen necesidades. En el estado en el que se los pudo ver ayer (por este domingo), estaban hacinados en cinco a seis por jaulas de plástico, incluso había cachorros, gatos, gallinas y animales de consumo. Tras el allanamiento, tenemos 24 a 48 horas para reubicarlos, pero primero debemos analizar su estado de salud y si son o no peligrosos, para que su recuperación sea adecuada”.