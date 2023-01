Le robaron la sirena de la alarma y le dejó un cartel al “estimado ladri”

En la mañana del domingo, la policía de Concordia detuvo a un sujeto de 32 años el cual había ingresado a un drugstore, previo romper una vidriera, y estaba aprontando elementos para sustraer. Los uniformados lograron secuestraron cuatro bolsas de nylon, que contenían dinero, cigarrillos, un celular y una notebook de marcha Bangho.



Enterado del hecho, el propietario de una quiniela ubicada en la intersección de calles Sarmiento y San Martín, a dos cuadras y media del drugstore, contó que sufrió un hecho similar.



También durante la madrugada del domingo "me rompieron una ventana de la vidriera y me robaron la sirena de la alarma, que está afuera de la quiniela; aunque quizás la arrancaron para que no suene y poder romperme los vidrios".



Por la modalidad y la cercanía "calculo que debe ser el mismo", remató el comerciante que tras haber sufrido el robo de la sirena de la alarma decidió colocar un cartel en la puerta con un mensaje dedicado al malviviente que intentó robarle: Estimado ladri… acá no dejo guita ni cosas de valor, laburo para mi, no para vos. (Diario Río Uruguay)