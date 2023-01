Miles de turistas y concordienses disfrutaron de la noche en Salto Grande

Filas de cientos de metros de vehículos estacionados en ambas márgenes del camino de acceso al Museo y Centro Cultural y un atardecer rojizo que se degradaba en cielo oscuro, anunciaban el advenimiento de una noche peculiar para los cientos de vecinos, turistas y familias que se acercaron a la Noche de los Museos en Salto Grande, atraídos por la oportunidad de ver la gran obra de la Represa bajo un manto de luces.Una esplendorosa e imponente Sala de Máquinas, pasajes sobresalientes por los puentes Internacional y de Servicio que permitían vivir en primera persona el gran tamaño de vanos y compuertas del vertedero, y la panorámica conclusión final a través del avistaje de un idóneo mirador, invitaron a que fuera sencillo contemplar la inmensidad del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande.Destacadas obras pictóricas de la artista concordiense, Valeria Sendrós Eckert, a través de la nueva Muestra "Autóctonos", próxima a inaugurar en el Museo; y paseos con relatos de mitos y leyendas adentrados en un Ecoparque contenido por el jolgorio de linternas, hicieron a una experiencia completa, en una noche especial que albergó a más de mil personas en Salto Grande.“Una experiencia increíble ver la Represa, el Ecoparque y el Museo de noche, nos encantó la propuesta”, “Maravilloso programa para hacer en familia o con amigos” y “Muy felices de haber podido conocer la Represa, hermosa noche”, fueron algunos de los comentarios durante el evento y en las redes sociales del organismo por parte de vecinos y turistas que asistieron a la Noche de los Museos en Salto Grande.Además, destacaron la atención del personal de Salto Grande durante el evento.“Han sido todos muy atentos y amables, todo ha salido muy bien a pesar de la enorme cantidad de gente que se acercó. Recomendamos visitar Salto Grande no solo por su oferta, sino también por la calidad de quienes reciben al turista”, expresó un grupo de turistas de Misiones.Roxana Conelli, del área de Relaciones Públicas de Salto Grande, manifestó que: “Ha sido, una vez más, una experiencia muy satisfactoria, de mucho éxito al igual que en la primera oportunidad que incluimos la Represa y el Ecoparque en la Noche de los Museos. Agradecemos la enorme participación de la gente, que se fue muy contenta y nos ha brindado mucho cariño”.Cabe destacar que se trató de la segunda oportunidad en la que se incluyeron los recorridos al Complejo Hidroeléctrico y Ecoparque dentro de la propuesta de la Noche de los Museos.“En varias oportunidades me preguntaron cuándo se hacía de nuevo, se han ido todos muy felices. Esperamos volver a verlos a todos muy pronto”, concluyó Natacha Castiglioni, del equipo de trabajo del Museo y Centro Cultural Salto Grande.La agenda turística de Salto Grande continúa con visitas abiertas al público, todos los días de 7 a 14 horas inclusive, para conocer la Represa, el Ecoparque y el Museo y Centro Cultural. En este último deben presentarse quienes deseen acceder al paseo. La oferta es gratuita y no requiere reserva previa.