Argentina atropellada en Cancún tiene una infección en la pierna operada

Yésica Samoiloff, la marplatense de 33 años que desde hace 19 días está internada en México tras ser embestida por un auto en la ciudad mexicana de Cancún, "recupero el 100% su habla, puede mantener por momentos una conversación", pero "lo que les preocupa a los médicos es una infección muy grande que tiene en la pierna operada", informaron familiares de la joven.



Alejandro Roble, cuñado de Yésica, manifestó a Télam que los médicos "le están haciendo lavajes en la pierna operada para evitar que avance la infección".



"Mi esposa Karen por suerte puede permanecer las 24 horas con su hermana que está internada en el hospital general de Cancún Jesús Kumate Rodríguez -en Quintana Roo- y suele salir cuando debe conseguir algún medicamento que no tiene el nosocomio", contó.



Agregó que "ayer salió a comprar un antibiótico carísimo para que se lo puedan administrar a Yésica y hoy había desaparecido, nadie sabe dónde está, es increíble lo que sucede en ese nosocomio público que carece de materiales y/o medicamentos".



Con respecto a su cabeza, "aún no le han hecho la resonancia que querían hacer los médicos porque no tienen el equipo para hacerlo. Lo único que observa Karen es que habla de corrido y puede formar oraciones".



Por su parte, Victoria, enfermera y amiga de Yésica, señaló a Télam que "lo que les preocupa a los médicos es una infección muy grande que tiene en la pierna operada. Así que, además de asearla, empezaron a suministrarle antibióticos".



Recordó que "la semana pasada en dos oportunidades le operaron su pierna derecha. Primero le reconstruyeron la cabeza de fémur que estaba quebrada en tres partes y luego fue intervenida quirúrgicamente de tibia y peroné donde tuvieron que colocarle tornillos".



“Yésica, si bien esta despierta y habla, empezó por momentos a tener conversaciones que demuestra que esta pérdida en tiempo y espacio. Los médicos dicen que es producto de los medicamentos y sedantes que le están suministrando".



La mujer fue atropellada el 28 de diciembre pasado cerca de las 23 cuando circulaba en una moto con un amigo y al llegar al cruce de una avenida los embistió un Mercedes Benz conducido por una menor de 14 años que estaba alcoholizada.



A las pocas horas, la adolescente recuperó la libertad.



La joven marplatense no tiene cobertura médica, y por eso la familia inició una campaña para juntar fondos para pagar su internación.



Para realizar donaciones, las cuentas son: Banco Provincia: CBU: 0140323503420067808738 ($) Titular: Karen Yanet Samoiloff y Banco Provincia: CBU: 0140(504420050867447 (U$S) CBU: 0140323503420055805875 ($) Titular: Alejandro Gabriel Robles.



En México: Banco STP. SPIN BY OXXO: Clave: 646690146400013859. Titular: Esther Navarra (amiga de México).