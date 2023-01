Crimen de Fernando: Este lunes comienzan a declarar los padres de los rugbiers

A partir del lunes 16, comienzan a declarar ante el Tribunal N°1 de Dolores los testigos citados por la defensa de los imputados, a cargo de Hugo Tomei. Fuentes con acceso al expediente confirmaron a Infobae que, de los ocho citados para ese día, dos son familiares de los imputados. El nombre más reconocible es el de Rosalía Zárate, ex funcionaria pública y madre de Máximo Thomsen, cuya exposición cerrará el día según la agenda pautada. También se esperan para el lunes los testimonios de Juan Guarino y Alejo Milanesi, que fueron sobreseídos de la causa. María Paula Cinalli, madre de Blas, también se encuentra citada. Zárate, arquitecta, era secretaria de Obras Públicas de la ciudad de Zárate al momento del crimen y poco después renunció a su cargo.



Para el martes 17, siempre y cuando no haya modificaciones de último momento, se espera la palabra de Héctor Eduardo Benicelli, padre de Matías; María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli; Erika Edith Pizzatti, madre de Ayrton Viollaz; y Mauro Rubén Pertossi, padre de Ciro y de Luciano Pertossi.



Todos ellos declararán como testigos de concepto. La mayoría de los imputados, por otra parte, tienen un grado de parentesco entre sí. María Ester Zárate, madre de Matías Benicelli, que estuvo presente en las visitas al penal de Dolores, es la hermana de Rosalía Zárate, la madre de Thomsen.



Se habla de un cierto pesimismo entre los familiares de los rugbiers. “Digan lo que digan, sienten que sus hijos ya están condenados”, confiaron.



Marcial Thomsen, padre de Máximo, que no se encuentra en la lista de declarantes y que estuvo presente a lo largo de las audiencias, eligió hablar con palabras conciliadoras. “Hay un dolor muy grande de ambos lados. Esto es una tragedia para todos”, aseguró al comienzo del proceso. Silvino Báez Sosa, el padre de Fernando, expresó su deseo de oír los testimonios de los padres de los acusados.



Hasta ahora, Thomsen padre es la cara visible del más complicado de los imputados. Participó de las tres primeras audiencias, algunas junto a su hijo Facundo, hermano mayor de Máximo.



El hecho de haber sido convocada como testigo le impidió a la madre de Thomsen presenciar el debate oral. No obstante, el miércoles 4 de enero, la mujer visitó a su hijo en el penal.



Al salir de la Unidad N° 6 recibió un escrache de parte una vecina que, a los gritos, le cantó: “¡Y llora, y llora, y llora Thomsen, llora!”.



Visiblemente incómoda, Zárate intentó esconder su cara bajo los brazos, mientras su hijo, Facundo, alzaba una bolsa de tela para hacer de pantalla.



La declaración de los familiares ante el Tribunal revela un poco los árboles genealógicos de los imputados: seis de ellos son primos y uno de los sobreseídos, que declarará este lunes, también.



Ciro y Luciano Pertossi son primos de Blas Cinalli: sus madres, María Elena Cinalli y María Paula Cinalli, son hermanas. Con su testimonio, el lunes, la madre de Blas será la primera de los familiares en hablar frente al TOC N°1 el lunes 16 de enero. Fue citada por la defensa, a cargo de Hugo Tomei, y de su sobrina Emilia Pertossi, hermana de Ciro y Luciano.



Ciro y Luciano también son primos de Lucas Pertossi, ya que sus padres, Mauro y Marcos Pertossi, son hermanos.



Mauro será el último de los seis familiares en hablar frente a los jueces del Tribunal el día martes 17 de enero.



Los lazos siguen. Máximo Thomsen es primo de Matías Benicelli. Rosalía Zárate, su madre, es la hermana de la madre de Matías, María Ester Zárate, casada con Héctor Eduardo Benicelli, también citado a declarar el martes.



Alejo Milanesi, uno de los dos sobreseídos que testificará el lunes, es primo de Lucas Pertossi. La madre de Milanesi, Analía Tartara, es hermana de la madre de Lucas Pertossi, Ana María Tartara, citada a declarar el martes.



Enzo Comelli y Ayrton Viollaz no tienen parentesco con el resto de los imputados. Las madres de ambos, María Alejandra Guillén y Érika Edith Pizzatti, fueron citadas el martes.