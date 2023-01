Concordia: Marcharán para pedir justicia por joven asesinado en balacera

La familia de Eric Junco, el joven que murió por una "bala perdida" en la costanera de Concordia el domingo pasado, marcharán a las 20.30 para pedir nuevamente justicia.A través de Autoconvocados Concordia, se comunicó que hasta el momento "no hubo respuestas de ningún tipo por parte de las autoridades".Este domingo, se cumple una semana del asesinato. Su madre convoca a concentrarse en la última rotonda de la costanera, donde murió Eric. Habrá una sentada con carteles y luces del celular para pedir y exigir nuevamente seguridad y justicia, supo El Entre Ríos."Autoconvocados es el vehículo que está utilizando esta mamá para seguir pidiendo justicia y seguridad por lo sucedido a su hijo. Se cumple una semana desde que lo asesinaron, que le quitaron todas las posibilidades a Eric de disfrutar de esta vida, porque él no se debería haber ido. Aquellas personas que deberían estar reunidas en este momento buscando estratégicas, desde la ministra de seguridad, no están. No se hicieron presentes, lo dice esta mamá, porque hablé con ella", resaltó María de los Ángeles Méndez, integrante del movimiento."Como ciudadanos queremos respuestas", enfatizó y remarcó: "No dentro de dos años, las respuestas tienen que estar ya. Es una sentada pacífica, en silencio, con las luces de celulares prendidas, para acompañar el reclamo de todos aquellos ciudadanos comprometidos".