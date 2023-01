Las altas temperaturas del verano dieron un leve alivio durante esta semana en la ciudad de Paraná para los habitantes. Ya para este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que las temperaturas comenzarán a subir y este sábado no fue la excepción. Desde las 16 horas se conoce que el termómetro en la capital entrerriana refleja 33.2ºC.



Toda la provincia de Entre Ríos está bajo un panorama similar y no se refleja que vayan a suceder lluvias en el corto, mediano o largo plazo. De hecho, no hay grandes expectativas de ráfagas de viento hasta el lunes inclusive. Los vientos que llegan son del este y oscilan entre los 13 y 22 kilómetros por hora.



En todo el país comenzó a avanzar un frente que llegó desde el norte del país, que comenzó a provocar un aumento de la temperatura en los puntos más calientes del país. ¿Cómo estará el tiempo el domingo? La mínima que se espera para la ciudad de Paraná radicaría los 22ºC, mientras que la máxima que se espera para la tarde sería a los 34 grados. A media mañana, por otro lado, se espera que el termómetro marque los 30 grados. No existen posibilidades de lluvias y los vientos que habrá serán del norte, a una velocidad entre los 7 y 12 kilómetros por hora.