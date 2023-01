Federación transitó la segunda noche de la Fiesta Nacional del Lago

Los testimonios de vecinos y turistas

Sociedad Gran cantidad de turistas disfrutan de los atractivos acuáticos de Federación

Expo Feria

Cronograma de espectáculos

Federación transitó este sábado la segunda noche de la Fiesta Nacional del Lago en el en el Anfiteatro Municipal “Juancho Garcilazo”, donde vecinos y turistas se dieron cita, una vez más, para disfrutar de los shows musicales que en esta oportunidad tuvo al uruguayo Matías Valdez como artista principal.recorrió el evento con móviles en vivo, en el marco de "Nuestras Fiestas", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.“Es una fiesta muy importante para la región porque viene gente de todos lados y siempre se pone relinda”, animó una joven de Federación.“Es la mejor fiesta que tenemos todos los años en Federación”, ponderó un vecino de la localidad, que se encontraba junto a su esposa y su hijo.En la oportunidad, el matrimonio contó que disfrutan de las altas temperaturas y resaltaron que en suelo entrerriano “no hay viento como en el sur”. “Anduvimos por la costa y el río, comimos asado y visitamos las termas”, comentó el oriundo de la provincia de Santa Cruz.“Esta fiesta es un icono de Federación y de la provincia, es un evento que convoca a artistas de nivel nacional e internacional, por eso es muy importante venir y apoyar”, contó un hombre oriundo de Buenos Aires pero radicado en Concordia.“La fiesta es anual y no se hace otra como esta en Federación, entonces aprovechamos a venir entre amigas. De hecho, la juventud que se va, por ejemplo, a Buenos Aires a estudiar, cuando regresa disfruta de la fiesta”, coincidieron las mujeres que se disponían a disfrutar de la presentación de Matías Valdez.“Esta fiesta es nuestro sello a nivel nacional, además, representa a nuestra historia”, subrayó una mujer que dijo sentirse orgullosa de ser federaense. “El agua nos quitó nuestra casa, pero ahora nos da otra vez esta hermosa fiesta, es un renacer”, reflexionó Ramona al recordar la vieja Federación.El grupo entrerrianoconformado por los hermanos Atilio y Milton Thea, junto a los músicos Bruno Domínguez, Atilio Notargiacomo y Francisco González, fueron los encargados de la apertura musical sobre el escenario de la Fiesta Nacional de Lago. Además de chamamé, Pura Sangre hace rasguido doble, balseado, galopera y chamarritas entre otros géneros musicales.a cargo de Carlos Glass. “Tengo el gusto y el privilegio de dirigir a un grupo de mujeres, único en la región”, destacó el bailarín litoraleño a. “El estilo litoraleño es muy particular; es una canoa a paso lento que los entrerrianos tenemos plasmado y los correntinos también. Es una cadencia de baile”, explicó en relación al baile.“Entre Ríos tiene muy buenos bailarines”, ponderó Glass, quien, además, integra el Ballet Provincial. “La dinámica de elección es federal: se hace casting en toda la provincia y se eligen a cuatro bailarines en representación de cada departamento, después se sale por grupos a las costas del Paraná y del Uruguay”, explicó en relación al cuerpo de baile del que forma parte y a través del que representa a Entre Ríos.Así también,, Ángel Luis Velázquez, un jujeño experto en el charango deslumbró al público gracias al gran desempeño que posee con su instrumento.“Hace cuatro meses que estoy en Federación, vine con mi bagaje de canciones, mi charango y un montón de ganas de hacer experiencias nuevas. La mía es una propuesta musical que se llama Postales de mi Argentina y que tuve la oportunidad de compartir con Pocho Siviero, Andrea Sosa y Paola Bravo, todos entrerrianos de este terruño en el que hay tantas capacidades”, contó el músico norteño aY agregó: “Yo quería mostrar la música de mi norte jujeño con las capacidades de esta provincia, de la que siempre estuve enamorado; y las cosas de la vida me trajeron al escenario de la Fiesta”.no faltaron en la Fiesta Nacional del Lago de Federación. El musiquero hizo bailar a todos al compás del ritmo de guitarras y acordeones., previo a subir al escenario, ase mostraron “felices” de estar en la Fiesta Nacional del Lago de Federación. “Vamos a regalar un puñado de canciones que tiene que ver con nuestro repertorio a lo largo de más de 40 años de trayectoria y celebramos los 45 años de Los De Imaguaré”, indicó uno de sus integrantes. En la oportunidad, anticiparon que iban a presentar temas nuevos que compuso Julio Cáceres durante la pandemia.“Son 100 expositores porque año a año profesionalizamos a través de encuestas a los feriantes para que hagan críticas constructivas para seguir creciendo y sobre lo que demanda el público, como las comidas de otros países o mayores comodidades; y también les brindamos un espacio para que los chicos jueguen y puedan distenderse”, explicó ael coordinador de Expo Feria, Alan Schönborn. “Uno que ama Federación quiere que la fiesta siga creciendo y eso es algo muy satisfactorio porque el público te lo hace saber”, destacó.En la oportunidad, uno de los feriantes oriundo de Buenos Aires, Héctor, mostró los productos que ofrece en relación al merchandising de la Selección argentina. “La gente nos pide la camiseta del Campeón, la titular y después la blanca o la de `Qué mirá, bobo?´; también hice alternativa del Dibu con la imagen y tres estrellas; además de otras con los colores de Boca y de River”, contó. En relación a los precios, explicó que a las camisetas las vende a 4.500 pesos y las remeras a 3.500 pesos.Por su parte, Miriam, de “Mi mate” de Concordia, mostró “mates imperiales con distintas virolas”. “El mate es el porongo de la planta, forrado en cuero, pegado y cocido a mano con cuatro patas reforzadas”, indicó y mencionó que los precios arrancan en 1.500 pesos. “También ofrecemos termos y materas de cuero desde 2.500 pesos”.“El año pasado trabajamos en la fiesta y estamos muy felices de volver a participar en este evento; amo Federación porque el público es muy cálido, la ciudad es muy linda y turística también”, ponderó la expositora.-Academia de Danzas CV de Camila Vigano y Ballet folclórico “Aguaribay” a cargo de Carlos Glass-“Pura Sangre”-“Bella Vista Trio”-El mago del Charango-Monchito Merlo-Los De Imaguaré-Grupo “La Huella”-La Big Band-Matías Valdez-Academia de Danzas, artes y pasión – Grupo juvenil 2, de Maru y Emilce-Nicolás Reyes-Bipolar-“Se Te Nota”-Kapanga-Ezequiel Leis--Leandro OportoBanda XXI-Humberto Sánchez-“Juglar”-Gabriel Orell y los Asintomáticos-De la Hostia-Damas Gratis