Entrerriana que animó el clip de Shakira y BZRP contó detalles de la realización

Sociedad Una entrerriana realizó la animación del video de Shakira y Bizarrap

La entrerriana oriunda de Gualeguaychú, Jacqui Baffico, es la responsable de la animación del videoclip de la Session #53 de Shakira y Bizarrap; el lanzamiento se convirtió en el más visto en español durante las primeras 24 horas en YouTube.dialogó con la realizadora multimedia, quien contó cómo fue el proceso para la elaboración del proyecto y reveló cuáles son sus sueños en el marco de su prometedora carrera.“A esta animación la trabajé bajo la dirección de Julia Conde, una directora que trabajó con artistas de trap y músicos de ese medio, y ya habíamos trabajado en otros proyectos cuando me llamó para un videoclip de Lit Killah de la canciónpara el que hice una pequeñísima parte; y después trabajé para unos visuales de Bizarrap para el recital de España, pero que al ser algo en vivo, no se viralizó”, repasó la entrerriana al acotar: “Básicamente, hago dibujitos animados”.

En relación al videoclip de la Sessions #53, de la que todos están hablando, explicó que utilizó la técnica denominada rotoscopía, “que es la que se usó para, del grupo A-ha, que es un ochentoso clásico y amamos ese video porque es un gran referente”.De acuerdo a lo que especificó Jacqui, “la técnica consiste en tomar el video de base, filmar un video y cada cuadro o fotograma se calca en una estética que uno elige; y en este caso quisimos que sea como un bocetado a lápiz en un pequeño guiño al video de”.“Es un boceto por cada cuadro”, explicó la realizadora multimedia y confirmó que al dibujo lo hizo de forma manual. “Fue en mi casa, en Gualeguaychú, y en pijama”, confesó.En relación a las repercusiones que está teniendo el videoclip, Jacqui reconoció que “uno espera las reacciones porque se trata de Shakira y Bizarrap, pero no esperaba tan buena recepción de mi trabajo en particular porque es la primera vez que algo que yo hice queda tan visibilizado”.“Mucha gente de Gualeguaychú y de Entre Ríos, de alguna manera, se sintió representada a través de esto y para mí es un orgullo enorme”, destacó.Finalmente, y relación a su prometedora carrera, develó que le gustaría dirigir su primer corto, el cual, “está en proceso”. También refirió sus anhelos de trabajar “para BTS, la banda de pop art, porque me encanta la música, cómo trabajan la parte visual y sus fans”.