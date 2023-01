Bajante del río: con un “mediomundo”, rescata peces estancados en las islas

Con pocas herramientas, pero mucha voluntad y junto a familiares comenzó un rescate con lo que consiguió salvar centenares de peces pequeños en la provincia de Santa Fe.“Esto afectará el futuro de la pesca”. Tras la advertencia que lanzó, el cacique de la comunidad oficial Coronda, Claudio Ñañe, sobre el estancamiento de peces en zona de islas, frente a la ciudad, reflexionó seguramente con lo que se anunciaba: un futuro incierto para la pesca comercial si es que esa escena se repite en todas las islas santafesinas y no se hace nada al respecto.Días atrás el dirigente indigenista y empleado municipal había dicho: “Iremos por varios días a la isla e intentaremos sacar los que podamos y tirarlos a la corriente principal del río”, pero advirtió que “este desastre, esta pérdida por cantidades se va a empezar a notar durante este año o el año que viene sobre todo para la pesca comercial. No se recupera así nomás, porque se corta el ciclo de vida, no van a desovar. No crecen, no se reproducen, es un desastre, y se ve por todos lados en la isla, kilómetros de arroyos con peces muertos”.

Este jueves, Ñañe cumplió. Junto a familiares se dirigió a otro sector de la isla frente a Coronda y, con pocas herramientas pero mucha voluntad, consiguió salvar centenares de peces pequeños.“Estaría bueno que la gente que viene a la isla traiga mallas o medios mundos y ayude a tirarlos a la corriente principal. Si todos hicieran lo mismo... Yo pude sacar una buena cantidad, hay muchos sábalos, amarillos, moncholos, pacucitos. Estos charcos están algo hondos y tienen oxígeno pero no va a durar mucho”, advirtió aLuego el cacique explicó que “los que se murieron fueron comidos por las iguanas, chimangos y caranchos. No les voy a dar tiempo a que se mueran a éstos, están cerca de nuestro sitio. Ahora se secó una parte de un arroyo grande en zona de islas. Parece que a nadie le importa y es el futuro de la pesca y de los recursos esto que pasa hoy, ojalá haya reacciones que ayuden a hacer esto rápido”, finalizó Ñañe.