Se registraron casos de ‘Psitacosis’ en Entre Ríos: es mortal para el ser humano

Integrantes del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS) confirmaron un incremento en Entre Ríos de afectados por «psitacosis», la enfermedad que transmiten loros y cotorras, en la zona de Chajarí, Concordia y Federación. Según el organismo, la causa de ese aumento obedecería al crecimiento del tráfico ilegal de aves que comenzó a registrarse en la región. “Se trata de una enfermedad que podría ser mortal para el ser humano si no se trata adecuadamente”, advirtieron desde Ceydas.



Desde el Hospital Santa Rosa de Chajarí recomendaron “no adquirir aves sin procedencia certificada” y que “ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, escalofríos y dolores musculares), concurrir al médico y avisar del contacto con este tipo de aves”.



Los animales estarían ingresando de forma furtiva desde la provincia de Santa Fe.

Hay varias bocas de comercialización y los canales más utilizados son las redes sociales. Se estima que en la zona del noreste entrerriano operan al menos tres grandes traficantes ilegales de aves silvestres, comentaron integrante de Ceydas, la ONG que dio la alerta sobre el aumento de casos de psitacosis a la par de la venta ilegal de loros.



También en los grupos de observadores de aves trascendió que se han registrado este tipo de transacciones con especies animales en la zona de Oro Verde. “Si aparecen en esta época, es porque son ejemplares que los están trayendo, de Santa Fe”, apuntó. Casos en Entre Ríos La voz de alarma surgió por una advertencia dada a conocer desde el nodo de Epidemiología del Hospital Santa Rosa de Chajarí que informó este miércoles 11 de enero que se detectaron casos de psitacosis en ese nosocomio y advirtió sobre la peligrosidad que esta enfermedad implica para la población. Se trata de una enfermedad es transmitida por loros y cotorras y podría ser hasta mortal para el ser humano si no se trata adecuadamente, se advirtió.



Consultado por Ceydas, el concordiense especialista en medicina familiar, social y comunitaria, Nicolás Hollmann, explicó que “la psitacosis es una enfermedad producida por una bacteria transmitida al hombre a partir del contacto con aves en ambientes cerrados”. Agregó además que “esta bacteria se introduce al humano a través de las vías respiratorias” y recomendó como prevención “evitar comprar o tener aves en nuestra casa”. Síntomas de la enfermedad En ese marco de alerta, desde el Hospital Santa Rosa se recomendó no adquirir aves sin procedencia certificada y, ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, concurrir al médico y avisar del contacto con este tipo de especies. Esto es:



– Fiebre alta



– Escalofríos



– Aumento de la frecuencia respiratoria



– Dolores musculares y articulares



– Cefaleas



– Tos seca que evoluciona a productiva y algo sanguinolenta



Desde el nosocomio se apuntó que “en los meses de primavera verano es cuando mayormente son adquiridos cómo ‘mascotas’ pichones de estas especies los cuales ante el distress provocado por la captura, manipulación y cambios de alimentación eliminan por vómitos, heces, estornudos y descamación mayor cantidad de patógenos provocando el contagio del ser humano el cuál luego de un período de incubación de 5 a 15 días puede presentar los síntomas descriptos”.



Y se reiteró: “La psitacosis es una enfermedad infecto-contagiosa zoonótica transmitida por los loros y cotorras, los cuales transmiten la infección a los humanos por medio de la inhalación, ingresando por vías respiratorias y alojándose la bacteria en los pulmones. En ocasiones, la infección puede complicarse y llevar a la muerte si no es tratada a tiempo”.



Por su parte, Bonomi planteó reforzó la idea del vínculo de este aumento de casos con el tráfico ilegal de loros que ingresan a Entre Ríos desde Santa Fe. “Los traficantes venden pichones de Loro Hablador o Chaqueño a través de redes sociales siendo que su captura, comercialización y tenencia está prohibida y representa un grave riesgo para la salud de la población. Intentaremos combatir esto”, afirmó.