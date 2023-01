Comenzó la Fiesta Nacional del Lago en Federación: Se presentarán Los Nocheros

Números artísticos

Comenzó la Fiesta Nacional del Lago, una emblemática fiesta de la ciudad de Federación que se realizará hasta el domingo 15 de enero.recorre el evento con móviles en vivo, en el marco de "", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.La gran fiesta de Federación consta de espectáculos artísticos, actividades deportivas y culturales. Actualmente los shows musicales se llevan a cabo en el Anfiteatro Municipal “Juancho Garcilazo”, mientras que las actividades deportivas y culturales se desarrollan en las diferentes playas del Lago Salto Grande.La edición número 39º de la Fiesta del Lago contará con la presencia de destacados artistas del folclore, el rock, la cumbia y el cuarteto.Este jueves se presentará el Ballet Municipal Nehuen, “Ygá” de Candela Gallo, La Sensación del Momento, Eduardo Bordón y sus chamameceros, Maxi Frutos “El Romántico”, “Julio-ban trio” banda de Julio Cesar Chivel, La Sonic Band, Escenario despejado y el cierre estará a cargo de Los Nocheros.Un hombre comentó aque “vengo de Buenos Aires acompañado por mi pareja. Vinimos este jueves, por ahora la estamos pasando muy lindo. Estamos entusiasmados con Los Nocheros”.Una mujer, en tanto, comentó que “somos de Federación. Esta fiesta es hermosa, cada vez está mejor. Siempre venimos. Me encantan Los Nocheros, por eso vinimos. Todas las canciones son lindas”.Otro hombre, oriundo de Valle María, indicó que “estamos vacacionando en Federación. Nos encontramos con unos tíos que llegaron este jueves. Decidimos venir a la fiesta. La noche está hermosa. Algo vamos a bailar con Los Nocheros”.En general, la gente se acercó con sus sillas, reposeras y elementos necesarios para pasar una noche ideal, a pura música y disfrute.Una mujer, por su parte, dijo que “soy de Federación, vine con mis dos amigas. Somos inseparables, vamos a todos lados juntas. Me encantan estas fiestas, a donde hay una voy. Me gusta bailar y todo. Nosotros tenemos playas, termas, parque acuático, nos encanta recibir turistas”.-Academia de Danzas CV de Camila Vigano y Ballet folclórico “Aguaribay” a cargo de Carlos Glass-“Pura Sangre”-“Bella Vista Trio”-El mago del Charango-Monchito Merlo-Los De Imaguaré-Grupo “La Huella”-La Big Band-Matías Valdez-Academia de Danzas, artes y pasión – Grupo juvenil 2, de Maru y Emilce-Nicolás Reyes-Bipolar-“Se Te Nota”-Kapanga-Ezequiel Leis--Leandro OportoBanda XXI-Humberto Sánchez-“Juglar”-Gabriel Orell y los Asintomáticos-De la Hostia-Damas Gratis