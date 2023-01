Comenzó la Fiesta Nacional del Lago en Federación con gran marco de público

Números artísticos

Video: Música y espectáculos en la Fiesta Nacional del Lago

La palabra de la gente

Video: Testimonios de la gente en la Fiesta Nacional del Lago en Federación

Video: La gente disfruta de la Fiesta Nacional del Lago

El testimonio de un vecino que recordó la "vieja Federación"

Video: El recuerdo de la Vieja Federación

“La Fiesta ese mix de géneros musicales”

Cronograma de espectáculos para los próximos días

Comenzó la Fiesta Nacional del Lago, una emblemática fiesta de la ciudad de Federación que se realizará hasta el domingo 15 de enero.recorrió el evento con móviles en vivo, en el marco de "", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.La gran fiesta de Federación consta de espectáculos artísticos, actividades deportivas y culturales. Actualmente los shows musicales se llevan a cabo en el Anfiteatro Municipal “Juancho Garcilazo”, mientras que las actividades deportivas y culturales se desarrollan en las diferentes playas del Lago Salto Grande.La edición número 39º de la Fiesta del Lago contará con la presencia de destacados artistas del folclore, el rock, la cumbia y el cuarteto.Este jueves se presentaron el Ballet Municipal Nehuen, “Ygá” de Candela Gallo, La Sensación del Momento, Eduardo Bordón y sus chamameceros, Maxi Frutos “El Romántico”, “Julio-ban trio” banda de Julio Cesar Chivel, La Sonic Band, Escenario despejado y el cierre estauvo a cargo de Los Nocheros.Un hombre comentó aque “vengo de Buenos Aires acompañado por mi pareja. Vinimos este jueves, por ahora la estamos pasando muy lindo. Estamos entusiasmados con Los Nocheros”.Una mujer, en tanto, comentó que “somos de Federación. Esta fiesta es hermosa, cada vez está mejor. Siempre venimos. Me encantan Los Nocheros, por eso vinimos. Todas las canciones son lindas”.En general, la gente se acercó con sus sillas, reposeras y elementos necesarios para pasar una noche ideal, a pura música y disfrute.Una mujer, por su parte, dijo que “soy de Federación, vine con mis dos amigas. Somos inseparables, vamos a todos lados juntas. Me encantan estas fiestas, a donde hay una voy. Me gusta bailar y todo. Nosotros tenemos playas, termas, parque acuático, nos encanta recibir turistas”.Un vecino llamado José Alberto, señaló que “quiero felicitar a Federación por todo lo que hizo en estos años. Es una hermosa fiesta, llega a toda la ciudad. La gente que viene de otros lados siempre dice que la ciudad es hermosa”.Comentó que nació en Federación “hace 54 años. Viví todo lo de la vieja Federación, a mi hijo siempre le cuento cómo demolían las casas, cómo le pegaban con la bola. Yo tenía 9 años en ese momento, lloraba porque veía cómo volteaban las casas, mi escuela Pellegrini”.Ahora “estoy celebrando en la Fiesta del Lago. Estoy contento porque Federación surgió devuelta”.“Hicimos un gran esfuerzo para organizar la fiesta y por suerte la gente respondió porque hay un marco importante de público. Hicimos una fiesta pensando en nuestra gente, en nuestros vecinos, porque en este día inaugural la entrada es libre y trajimos a un grupo artístico de renombre, como los son Los Nocheros, justamente pensando en los vecinos”, comunicó ael intendente de Federación, Ricardo Bravo. “Los vecinos de Federación están participando, además de turistas que nos vienen a visitar”, ponderó.Para el mandatario municipal, “la Fiesta año tras año viene creciendo”. De hecho, comentó que cuando inició la gestión, se interesó por impartirle una impronta “en la búsqueda para que cada noche tenga variedades de géneros”. “Antes era más estructuradas y los días viernes era folclore y chamamamé, el sábado rock y el domingo se traía algún artista que estuviera en lo alto para terminar con la fiesta arriba”, recordó al comparar que, durante la organización a su cargo, se buscó “la variedad de género, porque este viernes será folclórico y chamamecero, pero también tendremos el show de Matías Valdez, que es un artista en crecimiento y lo está, pidiendo los jóvenes. Para el sábado está prevista la presentación de Kapanga, del género del rock, pero cerrará Banda XXI”.“Ese mix de géneros que implementamos hace que cada noche sea pareja en participación de público”, aseguró Bravo. En ese sentido, el intendente destacó que “es la primera vez que en el día inaugural se trae un número artístico de la característica de Los Nocheros”.Finalmente, invitó a todos a conocer la ciudad, sus termas y el parque acuático. “Federación te enamora”, recalcó.-Academia de Danzas CV de Camila Vigano y Ballet folclórico “Aguaribay” a cargo de Carlos Glass-“Pura Sangre”-“Bella Vista Trio”-El mago del Charango-Monchito Merlo-Los De Imaguaré-Grupo “La Huella”-La Big Band-Matías Valdez-Academia de Danzas, artes y pasión – Grupo juvenil 2, de Maru y Emilce-Nicolás Reyes-Bipolar-“Se Te Nota”-Kapanga-Ezequiel Leis--Leandro OportoBanda XXI-Humberto Sánchez-“Juglar”-Gabriel Orell y los Asintomáticos-De la Hostia-Damas Gratis