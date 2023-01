¿Cuánto sale poner a punto el auto para salir a la ruta en vacaciones?

Con la llegada de la temporada de verano, muchos se preparan para iniciar sus vacaciones en distintos destinos turísticos nacionales o de países vecinos como Uruguay o Brasil. Para quienes encaren esta travesía en su propio automóvil, hay una serie de recomendaciones y cuidados con los que debe contar para ponerlo a punto y que no se sufra ningún imprevisto en el trayecto de ida o vuelta.consultó en un taller mecánico de Paraná ¿qué se debe tener en cuenta y cuánto cuesta poner el vehículo en condiciones para emprender las vacaciones?“Son varios ítems a controlar en el auto al momento de salir de vacaciones, para tener un viaje tranquilo”, indicó Ramiro Acosta de Boxes lubriservice. De hecho, comenzó por señalar que “las cubiertas deben estar calibradas, que no estén deformadas por una cuestión de seguridad; la referencia es que profundidad de la cubierta debe ser de dos milímetros”.En relación a la alineación y balanceo, comentó que “es para que no afecte a las cubiertas y para que no vibre el volante a los 80 y 120km/h, respectivamente”.“Los frenos deben ser revisados; hay que controlar los líquidos, que cargue la batería, escobilla, focos para evitar multas, la amortiguación, el tren delantero, y el service es por una cuestión de mantenimiento”, detalló el mecánico.En la oportunidad, comentó que “un control de viaje demanda media hora porque es visual, y en el service se cambian piezas; el control general del auto puede tardar entre una hora y media o dos, pero el tiempo dependerá de cada vehículo”.Consultado al responsable de Boxes lubriservice cuánto cuesta poner el vehículo en condiciones para emprender las vacaciones, éste comentó que, si bien se pasa un presupuesto de acuerdo al vehículo, el precio final “dependerá del momento porque por ejemplo si se pasa el filtro, y no está para cambiar, después se descuenta”.