Crimen de Fernando: uno de los acusados habló por primera vez en el jucio

En la mañana de este jueves, peritos de la PFA que analizaron videos de la golpiza a Fernando Báez Sosa complicaron fuertemente a Luciano Pertossi, uno de los ocho rugbiers acusados por el crimen juzgados en el Tribunal N°1 de Dolores. Así, tras la proyección de una filmación tomada de un teléfono celular, Pertossi tomó la palabra, el primer imputado en hacerlo en todo el proceso.La filmación no era conocida públicamente hasta este momento. Su proyección en la sala motivó que uno de los acusados hablara: “Yo no estaba ahí”, aseguró.El video, una de las piezas menos conocidas el caso , está filmado desde la vereda de enfrente de Le Brique. Se ve lo que sucede en la parte lateral, delantera y posterior de un auto que está estacionado sobre la Avenida 3. Es en el momento de la golpiza, pero filmado desde otro ángulo. Fernando no se ve porque supuestamente está detrás del auto. Se ven golpes venir en varias direcciones. Luciano Pertossi emerge por la derecha, vestido con una remera negra con estampa blanca: los peritos lo reconocieron por su ropa mientras estaban en la sala.En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal pidió analizar un video que muestra la golpiza a Fernando. El abogado Hugo Tomei dijo que no correspondía porque era “ampliación de la prueba”, pero la jueza Castro no hizo lugar al planteo. Los peritos entonces identificaron a una persona con una prenda negra oscura. “No llegamos a determinar mucho más”, dijeron. Luego, la compararon con la filmina 75 de su trabajo. Comenzó un cruce entre Tomei y los fiscales.“¿Quién era el sujeto 11 en la filmina 75, entonces?“Luciano Pertossi”, respondió un perito.Así,frente a su tío Marcos y Emilia, su hermana y abogada defensora.Apuntado por los peritos, tomó la palabra. Es la primera vez en todo el proceso que uno de los acusados decide hablar ante el Tribunal N°1. Su identificación fue una sorpresa. Los peritos de la Federal no lo habían reconocido en un análisis previo., siguió. Se negó dos veces a dar ese dato.Luego, la audiencia pasó a un cuarto intermedio, en donde los familiares de los acusados comenzaron a conversar con Hugo Tomei. Rápidamente los imputados fueron retirados de la sala.Marcos Pertossi, padre de Lucas, tío de Ciro y de Luciano, dejó la sala con Emilia Pertossi, abogada defensora, hermana de Luciano.