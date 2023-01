Covid: “Kraken”, la nueva subvariante que es “la más contagiosa hasta la fecha”

Circulación

Situación actual del Covid-19

Mientras lo que siga circulando sean subvariantes de ómicron, probablemente tengamos niveles similares de internación o de muertes, dicen los especialistasA tres años de los primeros casos del nuevo coronavirus, otra subvariante del SARS-CoV-2 acecha al mundo y, según advirtió la Organización Mundial de la Salud, “es la más contagiosa hasta la fecha”. Se trata de un sublinaje de ómicron llamado coloquialmente Kraken y científicamente denominado XBB. 1.5.Por el momento, esta nueva variante arrasa en Estados Unidos, donde se detectó por primera vez en octubre pasado en la ciudad de Nueva York y ahora ya es la predominante.“Está circulando en muchos países, se expande rápidamente porque es una característica del virus. Toda ciudad que tenga un aeropuerto tiene que tener este sublinaje en mayor o menor medida”, planteó el epidemiólogo y docente universitario Hugo Pizzi.El pasado viernes, el Ministerio de Salud de Chile confirmó la llegada a ese país de Kraken, cuyo nombre recuerda a la colosal criatura mitológica marina. En esta línea, Pizzi sostuvo: “No hay hisopados certeros, no hay un estudio de vigilancia epidemiológica coherente o minucioso que lo indique, pero si está en Chile, con el movimiento de las migraciones internas y externas, probablemente ya esté en la Argentina”.Jorge Geffner, profesor de inmunología en la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet, contextualizó: “Kraken es la que en el escenario actual se está imponiendo en Estados Unidos; en Europa está creciendo mucho también, no es mayoritaria, pero seguro lo será. A nuestro país ya llegó”.“También fue detectada en Asia, pero todavía no está causando un gran aumento de casos porque es muy reciente su ingreso. Todo indicaría que va a seguir el mismo patrón que en Estados Unidos y probablemente haya una suba de casos en la Argentina”, explicó Rodrigo Quiroga, investigador del Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.Desde el Ministerio de Salud porteño afirmaron que “con los casos que se hace la secuencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires no se registró este sublinaje, al menos hasta diciembre”, pero informaron que la semana que viene van a estar los datos de enero.“Tiene alta capacidad de infectar a las personas vacunadas y también de invadir muy fácilmente las células. Esta combinación de ventajas la hace bastante transmisible”, destacó Quiroga.intentó contactar al Ministerio de Salud de la Nación para obtener más datos sobre si existe un registro de casos con esta nueva variante en el país, pero no hubo respuesta.El infectólogo Eduardo López, que integró el comité asesor presidencial para la pandemia, dijo: “Tiene una mayor transmisión porque produce una rara mutación en uno o dos aminoácidos de la proteína de espiga, que lo hace altamente transmisible. Los datos de hoy dicen que no agrega mayor gravedad y está empezando a circular a nivel mundial; por eso no se sabe exactamente cuál es el impacto”.En comparación con el linaje llamado Perro del infierno, el experto comentó que Kraken presenta algunas diferencias, pero no fundamentales. Según indicó, ambas tienen mayor transmisibilidad, aunque no mayor morbimortalidad.Según Geffner, este sublinaje es más transmisible porque evade mejor la acción de los anticuerpos neutralizantes inducidos tanto por la infección como por los esquemas de vacunación. De todas maneras, consideró, “no es más agresiva y es menos agresiva en el concierto de la población actual, porque es una población altamente infectada y también altamente vacunada”.En ese sentido, remarcó que todas las vacunas de distintas plataformas que se ofrecen actualmente siguen protegiendo contra la infección severa.Coincidió el epidemiólogo Pizzi: “A la persona que está bien vacunada, que tiene el esquema de vacuna actualizado, no le va a suceder nada grave, aunque el virus mute y haya nuevos sublinajes”. Y especificó: “Puede llegar a lograr su objetivo cuando contagie a las personas que están mal vacunadas o a las personas que no tienen vacunas. Estas personas conforman el número de muertos por Covid-19, porque el virus puede eludir todo lo que nosotros le pusimos como microcontención”.Geffner especificó que las vacunas del momento protegen con menor eficacia de las infecciones leves que se alojan en el tracto respiratorio superior: boca, nariz y garganta. Estas zonas son la vía de entrada del virus, es por eso por lo que a los inmunizantes les cuesta más prevenir la infección.Sin embargo, destacó que son muy efectivas en la protección del tracto respiratorio inferior. Es decir, en prevenir que la infección ataque al pulmón y causar una neumonía, que es uno de los cuadros críticos asociados a la infección por SARS-CoV-2.“Vamos construyendo una inmunidad colectiva que nos permite evitar la enfermedad grave, la hospitalización y las muertes, aunque nunca sabemos qué va a ocurrir con la evolución del virus”, afirmó Quiroga, y advirtió: “Pueden surgir variantes que sean muy diferentes a las que circulan hoy, como fue en el caso de la ómicron original”.Destacó que “mientras lo que siga circulando sean subvariantes de ómicron probablemente tengamos niveles similares de internación o de muertes, como vimos en la Argentina durante diciembre, en esta ola de sublinajes”.Anteayer, el Ministerio de Salud de la Nación informó que los contagios de Covid-19 bajaron un 44% en los primeros siete días de este año con respecto a la última semana de diciembre de 2022.Al 9 de enero de 2023 se notificaron 40.982 casos. En tanto, fueron informadas 78 muertes, de las cuales 36 se produjeron efectivamente durante los últimos siete días. En cuanto a las internaciones en terapia intensiva, se reportaron 413 personas internadas, once más que la semana anterior.Con los contagios sumados en esta primera semana del año, los positivos acumulados en el país desde el inicio de la pandemia superaron los 10 millones.Todos los especialistas recomendaron el uso adecuado de barbijo en espacios cerrados, especialmente en momentos de alta circulación de virus respiratorios, y la adecuada ventilación de ambientes. También destacaron como herramienta de prevención el lavado de manos frecuente. Por último, aconsejaron no acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos ante la presencia de síntomas. Fuente: (LaNación)