Alertas amarillas y naranjas por tormentas en gran cantidad de provincias

Provincias del centro y norte del país están bajo alertas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos, informó el Servicio Meteorológico Nacional.Tras una seguidilla de jornadas de altas temperaturas por calor, el organismo meteorológico declaró alerta naranja por tormentas para gran parte de Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y Córdoba; el sudeste de Catamarca, norte de San Luis y noroeste de Santa Fe.Las áreas bajo alerta amarilla abarcan el resto de las provincias de Córdoba y Santa Fe, Chaco, gran parte de Salta, las zonas de montes de Andalgalá, de Belén, de Pomán, de Santa María y de Tinogasta, en Catamarca; y los valles de Santa María y de Tafí del Valle, en Tucumán.También los departamentos de General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza, en La Rioja; y las localidades de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, en el norte de San Juan.Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados localmente.El SMN indicó que para todas esas zonas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados localmente.El organismo recomendó, para los pobladores de todas las áreas afectadas, evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.También aconsejaron no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzados por un rayo.