Video: niño pedía plata en la calle para que su papá no lo queme ni lo torture

El video es estremecedor: dura apenas 28 segundos y evidencia la grave situación de un nene de entre 6 y 7 años que merodeaba por la calle, a bordo de un monopatín, pidiendo dinero a la gente para llevársela a su papá y evitar que lo torturara. “Plata para darle a mi papá, no sé para qué”, le responde el chico a un hombre que se le acerca a preguntarle qué busca y que filma la escena con su teléfono celular.Luego le confirma que si no lleva dinero, su padre lo “quema” y le señala una herida en el brazo derecho. Enseguida, le advierte: “No hagas ninguna denuncia, sabés”.Las imágenes fueron tomadas en inmediaciones de las calles Ituzaingó y 188, en Mar del Plata. Frente a esto, el área de Niñez y Juventud tomó intervención en el caso y no solo corroboró que el menor era víctima de maltratos, sino que en la misma situación se encontraban también sus dos hermanos.“Se tomó una medida de abrigo con el niño y sus dos hermanos luego de que se confirmaran las situaciones de maltrato”, afirmó al portalel director de Niñez, Adrián Lofiego, quien aclaró que este tipo de medidas dictaminadas por la justicia se corresponde con la gravedad del hecho.Lofiego precisó tanto el niño como sus hermanos fueron apartados del hogar en el que vivían con su familia biológica y que será la Justicia la que resuelva si en un futuro pueden regresar a su casa, si serán derivados a otro lugar o quedar bajo el cuidado de otra familia por un tiempo determinado.