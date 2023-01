Decomisaron más de 3600 kilos de cortes de carne en mal estado

Motivado por denuncias de consumidores de haber adquirido cortes cárnicos en mal estado, la Municipalidad de Gualeguaychú concurrió a un comercio mayorista y minorista de carnes de la zona norte de la ciudad.El personal técnico, constató lo denunciado y también que en el mencionado comercio había un contenedor con equipo de frío (cámara frigorífica) conteniendo los cortes y productos cárnicos, no sólo en mal estado por alteración de sus caracteres organolépticos (en este caso: color y olor no típico del mencionado alimento), si no también mezclado de distintos especies de animales: vacuno, ovino, porcino; lo que motiva además una seria contravención a las normativas vigentes, Ley Provincial de carnes y el digesto de SENASA Capítulo V (Cámaras Frigoríficas) inciso 5.4.2…” Prohibición de depositar productos de distintas especies: no se permitirá depositar simultáneamente en una misma cámara frigorífica carnes, productos y subproductos o derivados provenientes de distintas especies animales”.Para esta tarea concurrió personal Técnico de las áreas de Bromatología, Veterinaria e Inspección General; y se contó con la colaboración de personal técnico de la dirección de Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos.Toda la mercadería decomisada fue desnaturalizada y llevada al predio de disposición final del Eco Parque.Con motivo de velar por la salud de la población, para que adquieran alimentos y productos alimenticios en buen estado, se realizan inspecciones y operativos de control higiénico sanitario, en las distintas etapas desde la elaboración, distribución y comercialización.El subdirector de Inspección General Matías Benítez mencionó que “se labraron los partes de inspección, como así también las actas de infracción, con los informes correspondientes, los cuales se elevaron al Juzgado de Faltas municipal”.Cabe recordar, que además el marco normativo vigente a nivel nacional es la Ley 18284 conocida como Código Alimentario Argentino (CAA); a la cual nuestra Municipalidad, adhirió a través de la Ordenanza N° 8001 del año 1985. En ese contexto, todo establecimiento que este comprendido dentro de esta legislación, debe ajustarse al cumplimiento de la misma.