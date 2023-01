Esperaba a su dueño en el hospital y el hombre murió: una familia lo adoptó

Un perro que llegó al hospital Madariaga de Posadas corriendo detrás del auto que trasladaba a su dueño. El hombre falleció en el nosocomio misionero y los familiares no se llevaron a su mascota.



Pasaron tres días en los que el fiel amigo esperaba a su amo en la entrada del centro asistencia, lo que conmovió a Gisela Aranda, quien trabaja en el lugar.



Finalmente, luego de que iniciara una campaña para que alguien se hiciera cargo del animal, una familia decidió adoptarlo.



“Él sigue conmigo en tránsito, pero ya tiene su adoptante”, contó Gisela a La Voz de Misiones, y comentó que se trata de “una colega” del hospital junto a su marido y su bebé.



“Yo le digo Tuki y se emociona cuando llego a casa, pero su futura dueña le puso Mandioca”, relató la rescatista, quien además se mostró contenta por la movilización social que generó el caso del perrito.



“Una persona de otra provincia quería adoptarlo por una razón muy linda y loable, que no le importó que Tuki ya tuviera familia, sino que me preguntó si había más para adoptar”, dijo. En tanto, continuó recreando que “le pasé con la administradora de la página para que se contacte con las rescatistas y así logre adoptar”.



“Tuki, sin querer, también le está cambiando la vida a otro peludito”, se emocionó.



Con respecto al estado de salud de Mandioca, Gisela detalló que tras darle entrada veterinaria comenzó un tratamiento para la leishmaniasis.



También contó que el perro presenta estigmas de foliculitis y que su peso está por debajo de lo normal, por lo que durante diez días tendrá que tomar cefalexina y alopurinol.



Luego, el perrito deberá acudir a una nueva cita veterinaria y cuando su recuperación sea avanzada será entregado a sus nuevos dueños.